La Administración Trump cambió el calendario de vacunación infantil: esto es lo que hay que saber

Publicado por Joaquín Núñez 5 de enero, 2026

La Administración Trump cambió el calendario de vacunación infantil. Según explicaron desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pasarán a recomendar once vacunas como inmunizaciones de rutina para todos los niños, en lugar de dieciocho. La CDC subrayó que las modificaciones apuntan a subir la tasa de vacunación, empoderar a los padres y restaurar la confianza en la salud pública.

Un mes atrás, el presidente Donald Trump le pidió al director interino de los CDC, Jim O'Neill, que encabece una revisión del calendario de vacunación, comparándolo con los otros países desarrollados. A través de un comunicado, O'Neill precisó que se comunicó con sus pares de países como Alemania, Dinamarca y Japón, así como con diversas agencias locales, arrojando como resultado una serie de recomendaciones a implementar.

"La evaluación analizó 20 países desarrollados similares y concluyó que Estados Unidos se encuentra en una situación atípica entre los países desarrollados, tanto en el número de enfermedades abordadas en su calendario de vacunación infantil rutinaria como en el número total de dosis recomendadas, pero no presenta tasas de vacunación más altas que dichos países. De hecho, muchos países similares que recomiendan menos vacunas rutinarias logran buenos resultados en salud infantil y mantienen altas tasas de vacunación gracias a la confianza pública y la educación, en lugar de a la obligación de vacunar. Por ejemplo, en 2024, Estados Unidos recomendó más vacunas infantiles que cualquier otro país similar y más del doble de dosis que algunos países europeos", explicó el comunicado.

"Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de EE. UU. con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública", agregó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr.

¿Qué cambia con las nuevas recomendaciones?

Según las recomendaciones aceptadas, los CDC organizarán el calendario de vacunación infantil en tres categorías distintas: vacunas recomendadas para todos los niños, vacunas recomendadas para determinados grupos o poblaciones de alto riesgo e inmunizaciones basadas en la toma de decisiones clínicas compartidas.

En la primera categoría figuran las siguientes: vacuna contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio, la tos ferina, el tétanos, la difteria, la Haemophilus influenzae tipo B (Hib), la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y la varicela.

En comparación con el 2025, los CDC retiraron las siguientes vacunas de la categoría de recomendación universal: hepatitis B, rotavirus, meningitis bacteriana aguda (MenACWY), hepatitis A y la gripe.

Puede consultar los detalles del nuevo calendario aquí.

Una parte clave del anuncio es que ninguna vacuna será prohibida ni retirada del acceso: todas las vacunas, incluidas las ahora no recomendadas de rutina, seguirán disponibles y cubiertas por seguros sin costos para las familias.

"Todas las vacunas recomendadas actualmente por los CDC seguirán cubiertas por el seguro sin costo compartido. Ninguna familia perderá el acceso. Este marco permite a padres y médicos tomar decisiones individualizadas según el riesgo, a la vez que mantiene una sólida protección contra enfermedades graves", señaló Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

O'Neill aseguró también que busca combatir la disminución de la confianza pública en las instituciones de salud que se vio en los últimos cinco años, a lo que se sumó una disminución de las tasas de vacunación infantil y un mayor riesgo de enfermedades prevenibles mediante vacunas.

"Las instituciones de salud pública han perdido una buena parte de la confianza depositada en ellas durante los últimos años, y estamos trabajando para recuperarla. Una de las consecuencias fue que los padres rechazaran las vacunas recomendadas para sus hijos. Los padres que piensan que más de 80 dosis por niño son demasiadas pueden ahora considerar la posibilidad de administrar a sus hijos las diez vacunas consensuadas internacionalmente por 20 países, además de la vacuna contra la varicela", añadió.