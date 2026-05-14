El colapso eléctrico en Cuba desata protestas masivas: cacerolazos, incendios y represión del régimen

Publicado por Diane Hernández 14 de mayo, 2026

La Habana protagonizó en la noche del miércoles y la madrugada del jueves protestas atizadas por los prolongados apagones, la falta de agua y el deterioro general de las condiciones de vida en el país. Según las denuncias en redes sociales de activistas, periodistas independientes y residentes de distintos municipios capitalinos, esta fue la tercera noche consecutiva en la semana de reclamos al régimen.

Las protestas comenzaron a plena luz del día en San Miguel de Padrón, municipio popular de la capital cubana, y se multiplicaron en distintos puntos de la ciudad al mismo ritmo que se repetían los apagones eléctricos, incluso por encima de las 20 horas diarias.

Las manifestaciones y concentraciones espontáneas fueron reportadas en zonas de Diez de Octubre, Playa, Marianao, Guanabacoa, Boyeros, Plaza de la Revolución (Puentes Grandes y Vedado), Cotorro, Habana del Este (Cojímar, Alamar), Regla, La Lisa, Cerro, entre otros puntos de La Habana.

Mientras esto sucedía en la capital caribeña, otras provincias permanecían prácticamente desconectadas del sistema energético por prolongadas jornadas que sobrepasaban las 24 horas, incluso las 28, sin servicio eléctrico.

Caída masiva de Internet en medio de las protestas

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​El monopolio estatal ETECSA controla toda la infraestructura de telecomunicaciones de la isla, lo que facilita los cortes centralizados cada vez que el régimen busca frenar la difusión de imágenes y testimonios de las protestas.

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​Esta táctica ha sido utilizada otras ocasiones, como en las movilizaciones del 11 de julio de 2021 (las mayores que ha enfrentado el régimen en los últimos años) y tras el huracán Ian en septiembre de 2022. En la madrugada de este jueves, periodistas y activistas cubanos también señalaron un corte masivo de Internet en La Habana a la vez que miles de cubanos exigían en las calles un cambio en la situación del país.​El monopolio estatal ETECSA controla toda la infraestructura de telecomunicaciones de la isla, lo que facilita los cortes centralizados cada vez que el régimen busca frenar la difusión de imágenes y testimonios de las protestas.​Esta táctica ha sido utilizada otras ocasiones, como en las movilizaciones del 11 de julio de 2021 (las mayores que ha enfrentado el régimen en los últimos años) y tras el huracán Ian en septiembre de 2022.

Represión: "No hay combustible para las ambulancias, pero sí para las patrullas"

Aún con los cortes en las comunicaciones, durante la noche circularon en múltiples plataformas denuncias sobre manifestaciones y enfrentamientos con fuerzas represivas.

Videos y testimonios difundidos en redes mostraron patrullas, motos policiales y despliegues represivos en distintos puntos de la capital. La Policía reprimió a golpes a personas en el Vedado (punto central de la capital) y en otra de las protestas se pudieron apreciar a manifestantes que se resisten a ser subidos a un camión militar.

El periodista y académico cubano José Raúl Gallego cuestionó en Facebook que "en ningún momento, ni siquiera en los peores, los miles de camiones, patrullas y motos que el régimen usa para reprimir a los ciudadanos se han parado".

El comunicador añadió: "No hay combustible para las ambulancias, pero sí para las patrullas" y atribuyó la disponibilidad de recursos para la represión a las reservas controladas por las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

La justificación histórica del régimen

La crisis eléctrica que vive Cuba se agravó esta semana, tras la salida de servicio de la unidad 1 de la Termoeléctrica de Felton, en Holguín, uno de los principales bloques de generación del país. Además, el aumento de las temperaturas por la llegada inminente del verano hace insoportable el calor y eleva la demanda eléctrica, que la estatal Unión Eléctrica (UNE) no logra satisfacer.

Cuba acusó el miércoles a Estados Unidos, otra vez, de la situación "particularmente tensa" de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, mientras que Washington ofreció de nuevo una ayuda de 100 millones de dólares para la isla.

El Gobierno comunista asegura que la crisis energética es consecuencia de un bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump desde inicios de año.

Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.

Este mismo miércoles en una comparecencia especial, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas admitió que son de 20 a 22 horas diarias de apagones en La Habana, con unas dos horas de servicio, debido a la crisis de generación, que se ha agravado por la falta de suministro de combustible del exterior desde que los envíos de crudo de Venezuela y México se suspendieran.

El combustible que había enviado Rusia en marzo también se acabó, agregó el oficialista.