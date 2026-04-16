EEUU cierra la puerta: sin visa para quienes apoyen a sus adversarios en América

Publicado por Diane Hernández 16 de abril, 2026

El Departamento de Estado anunció este jueves una ampliación de su política de restricción de visados, en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, con el objetivo de proteger los intereses de seguridad y prosperidad del país en el hemisferio occidental.

Según el comunicado oficial, la Administración estadounidense busca impedir que potencias adversarias "posean o controlen activos vitales" o representen una amenaza para la seguridad regional, así como fortalecer el liderazgo de Washington en la región y garantizar el acceso a rutas estratégicas.

Ampliación de restricciones

La nueva medida amplía una política ya existente que permite restringir la emisión de visados a personas que, desde países del hemisferio occidental, actúen en nombre de gobiernos, agentes o empresas de Estados considerados adversarios de Estados Unidos.

Estas restricciones se aplicarán a individuos que dirijan, autoricen, financien o brinden apoyo significativo a actividades consideradas contrarias a los intereses estadounidenses en la región. La medida también podrá extenderse a familiares directos, quienes "generalmente no podrán ingresar a Estados Unidos".

Entre las actividades señaladas se incluyen la facilitación del control de activos estratégicos por parte de potencias adversarias, la desestabilización de la seguridad regional, el debilitamiento de intereses económicos estadounidenses y operaciones de influencia destinadas a socavar la soberanía y estabilidad de países del hemisferio.

Primeras sanciones

Como parte de la implementación inmediata de la política, el Departamento de Estado informó la imposición de restricciones de visado a 26 personas en distintas partes del hemisferio occidental, acusadas de participar en este tipo de actividades.

El Gobierno estadounidense señaló que seguirá utilizando "todos los recursos a su alcance" para proteger sus intereses de seguridad nacional y promover la estabilidad regional.

Las medidas fueron adoptadas en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.