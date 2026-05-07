Arrestan al rapero Kodak Black, acusado de narcotráfico
Kodak Black fue arrestado por las autoridades del condado de Orange (Florida) presuntamente por haber traficado entre 10 y 200 gramos de MDMA.
El rapero Kodak Black, conocido por sus éxitos 'Wake Up in the Sky' o 'Drowning', fue arrestado en Florida tras haber sido acusado de narcotráfico.
Kodak Black, de 28 años, fue arrestado el 6 de mayo en el condado de Orange por presuntamente traficar entre 10 y 200 gramos de MDMA.
Su abogado, Bradford Cohen, indicó que su cliente no fue arrestado, sino que se entregó voluntariamente. Además, informó de que presentará recursos para liberar a Kodak Black.
"Voy a impugnar los cargos. Se trata de una práctica habitual en la que se presentan cargos contra el Sr. Kapri en casos que normalmente no se presentarían debido a una base jurídica débil. Esperamos otra resolución satisfactoria de otro caso que nunca debería haberse presentado", dijo Cohen, en declaraciones hechas a USA Today.
No es el primer problema legal que tiene. Desde 2015, ha sido arrestado varias veces por incurrir en delitos como robo, posesión de droga, posesión de arma de fuego o agresión, entre otros.
El rapero comenzó su trayectoria musical en 2009 y ha colaborado con artistas de reconocimiento internacional como Travis Scott o XXXTENTACION.