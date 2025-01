Mark Hamill o Jamie Lee Curtis, así narran las estrellas de Hollywood los devastadores incendios en Los Ángeles: "Lloré esta mañana"

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 9 de enero, 2025

Arde la meca del entretenimiento. Los incendios que arrasan Los Ángeles desde el martes han avanzado sobre algunas de las zonas predilectas por estrellas y estudios, como el prestigioso barrio costero de Palisades.

"Mi comunidad y posiblemente mi casa está en llamas", escribió la actriz Jamie Lee Curtis en redes sociales. Aunque aseguró que tanto ella como su familia se encuentran a salvo, añadió: "Muchos de mis amigos perderán sus casas. Muchas otras comunidades también".

Lee Curtis compartió que una de las estructuras alcanzadas por las llamas es "el edificio en el que conseguí la sobriedad hace 25 años", un "precioso lugar de culto" en Palisades. "Pienso en todas las almas que fueron allí en busca de consuelo y todos los bautismos y funerales y bodas y las miles de personas que recuperaron sus vidas a través de la sobriedad", escribió: "Todo se ha ido".

En tan sólo tres días, el incendio de Palisades devoró más de 17.234 acres. A él se sumaron otros focos, como el incendio de Eaton, en Altadena, y el de Hurst, en Sylmar, que juntos se expandieron unos 27.000 acres hasta la madrugada del jueves.

"Ver en vivo cómo nuestra casa queda hecha cenizas..."

Al igual que Lee Curtis, Mandy Moore, cantante y protagonista de la serie This is Us, lamentó las pérdidas en su comunidad en Altadena: "La escuela de mis hijos ha desaparecido. Nuestros restaurantes favoritos, arrasados. Tantos amigos y seres queridos han perdido todo también".

Moore relató que ella y su familia lograron escapar "antes de que fuera demasiado tarde", y confesó sentirse "en shock y entumecida por todo lo que tantos han perdido". En un posteo posterior, confirmó que había perdido su casa.

Las llamas engulleron también la casa de Spencer Pratt, estrella de telerrealidad, y su esposa, Heidi Montag. Así lo confirmaron ellos mismos en una serie de videos. La música Diane Warren, ganadora de Emmy, de un Grammy y de un Golden Globe, escribió que lo mismo habría ocurrido con su casa de playa, que tenía hace 30 años.

"Estar sentada con mi familia, viendo las noticias, y ver en vivo cómo nuestra casa en Malibú queda hecha cenizas es algo que nadie debería tener que experimentar", escribió Paris Hilton. "Es donde Phoenix [su hijo] dio sus primeros pasos y donde soñábamos con construir toda una vida de recuerdos con London [su hija]".

La celebrity neoyorkina dedicó unas palabras de agradecimiento a los bomberos: "Estoy muy agradecida por vuestro valor, dedicación y los increíbles sacrificios que estáis haciendo para salvar vidas y luchar en esta batalla inimaginable. Gracias de todo corazón". "Abraza a tus seres queridos un poco más fuerte esta noche. Nunca se sabe cuándo puede cambiar todo".

Escapando de las llamas

Mark Hamill -Luke Skywalker en la saga Star Wars- contó que pudo evacuar su casa en Malibú a "último minuto", con "pequeños incendios a ambos lados de la carretera". La estrella de The Princess Bride Cary Elwes compartió un video abandonando la icónica localidad de California:

Al día siguiente, el intérprete británico aseguró que aunque había perdido su hogar, estaba agradecido "de haber sobrevivido a este incendio realmente devastador".

También logró ponerse a salvo el actor Eugene Levy, aunque declaró a Los Angeles Times que había quedado atrapado cuando intentaba huir: "No podía ver llamas pero el humo era muy oscuro". Su casa en Palisades se quemó, al igual que las de John Goodman, Adam Brody y Leighton Meester, según TMZ.

La actriz Denise Crosby también aseguró que había perdido su hogar ("mi preciosa casa española", que "ha sobrevivido 100 años"), pero que ella, su marido y su perro se encontraban seguros.

El problema de los seguros

Crosby cruzó a un usuario de X que desdeñó las pérdidas de los famosos en Los Ángeles: "Lo he perdido todo, (el incendio ha sido) un gran nivelador. ¡No juzgues, AYUDA!". "¡En este momento, estoy tratando de averiguar cómo navegar el problema del seguro, dónde conseguir ropa interior nueva y [volver a] respirar!", añadió en otro posteo.

El actor James Woods escribió en la misma plataforma que "una de las principales compañías de seguros" había cancelado "todas" las pólizas del barrio meses antes del incendio. En una seguidilla de publicaciones, apuntó contra las autoridades locales por reducir el financiamiento del Departamento de Bomberos e increpó a los "idiotas liberales" de Gavin Newsom, el gobernador de California, y Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles: "Uno no entiende lo más mínimo de gestión de incendios y el otro no sabe llenar los depósitos de agua".

Los incendios de esta semana fueron una tragedia cercana para Woods, quien compartió en directo imágenes de las llamas en las cercanías de su casa, que había terminado de construir hace tan solo un mes.

Harbour Studios, víctima de los incendios

"Estoy profundamente triste de anunciar que Harbor Studios se ha perdido", comunicó Zach Brandon, fundador del conocido estudio de música en Malibú. Artistas como Nicki Minaj y Doja Cat grabaron en Harbor.

"He llorado esta mañana, pero no porque Harbor se haya quemado. He llorado porque me he dado cuenta de que Harbor ha sido arrebatado a tantos artistas que se preocupaban profundamente por Harbor. Era un lugar de libertad musical... un santuario en el sentido más literal de la palabra", compartió. "Lo amaba".

Un incendio, de momento pequeño, sobre las Hollywood Hills encendió las alarmas por la seguridad del icónico cartel de Hollywood. Asimismo, se encuentra cerca del paseo de la fama de Hollywood en el Hollywood Boulevard, conocido por estar decorado con estrellas de cinco puntas que honran a algunos artistas destacados.

Cierres y postergaciones en Hollywood

El parque temático Universal y el de atracciones Six Flags permanecen cerrados. El famoso museo Getty Villa, construido como una villa romana, hizo lo propio al menos hasta inicios de la semana próxima. Aunque anunció que se habían incendiado vegetación en la propiedad, detalló que las estructuras permanecen intactas.

Asimismo, se anunciaron varias cancelaciones y postergaciones. El anuncio de las nominaciones al Óscar fue pospuesto para dar tiempo para que voten los miembros de la Academia que hayan sido afectados. También se cancelaron estrenos, como el de The Last Showgirl, protagonizada por Pamela Anderson, y la alfombra roja de Better Man, biopic de Robbie Williams.