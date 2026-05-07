MLB: Framber Valdez, de los Tigres de Detroit, suspendido por golpear intencionadamente a un rival

Publicado por Víctor Mendoza 7 de mayo, 2026

(AFP) El lanzador dominicano Framber Valdez, de los Tigres de Detroit, fue suspendido por seis partidos y multado por las Grandes Ligas de béisbol este miércoles por golpear intencionalmente con una pelota al astro Trevor Story, de los Medias Rojas de Boston.

Valdez fue expulsado después de impactar a Story el martes con una recta de 94 mph (151 km/h) en la cuarta entrada de la paliza 10-3 que los Tigres sufrieron ante Boston. Su acción desató una trifulca que vació las bancas del Comerica Park, en Detroit.

Michael Hill, vicepresidente de operaciones en el terreno de las Grandes Ligas, anunció la sanción al pelotero quisqueyano en un breve comunicado, sin precisar la cuantía de la multa.

El mánager de los Tigres, A.J. Hinch, recibió una suspensión de un partido y también fue multado por las acciones del pitcher zurdo.

Valdez, quien permitió jonrones consecutivos antes del incidente, negó haber golpeado a Story a propósito.

"No fue intencional", dijo a medios estadounidenses el martes a través de un intérprete. "Puede que haya parecido así, pero no lo fue. Estaba tratando de lanzar un strike después de dos jonrones consecutivos, y el lanzamiento simplemente se me escapó de la mano".

Sin embargo, Valdez, de 32 años, recibió poco respaldo de su propio mánager, que admitió que el incidente le dejó un mal sabor de boca.

"Aquí jugamos un muy buen béisbol", dijo Hinch. "Cuando sales al campo y terminas en ese tipo de enfrentamientos, normalmente sientes que estás en tu derecho. No se sintió bien estar ahí afuera".

Los Tigres, que han llegado a los playoffs en las dos últimas temporadas bajo el mando de Hinch, lideran la División Central de la Liga Americana pese a haber tenido un discreto inicio de temporada de 18-19.