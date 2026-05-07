Hantavirus en el MV Hondius: evacuaciones, cuarentenas y una investigación que cruza continentes

Publicado por Diane Hernández 7 de mayo, 2026

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius continúa bajo seguimiento internacional mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) avanza en la reconstrucción epidemiológica de los casos y España coordina la futura evacuación de pasajeros desde Canarias.

La OMS confirmó este miércoles que el primer contagio registrado a bordo no pudo haberse producido ni durante el viaje ni en las escalas realizadas por el barco en el Atlántico, debido al período de incubación del virus. Según explicó a AFP Anais Legand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, el pasajero neerlandés de 70 años considerado caso índice "claramente tuvo exposición antes de embarcar", probablemente vinculada a contacto con roedores infectados.

El MV Hondius partió el 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, rumbo a Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. El hombre comenzó a presentar síntomas el 6 de abril y falleció a bordo cinco días después, el 11 de abril.

Hasta ahora se contabilizan ocho casos confirmados y sospechosos vinculados al brote. Tres personas han fallecido: el pasajero neerlandés, su esposa de 69 años —confirmada con hantavirus— y una pasajera alemana cuya muerte sigue bajo investigación.

La OMS señaló que ambos casos confirmados corresponden a la cepa Andes, la única variante del hantavirus con evidencia documentada de transmisión entre personas. No obstante, el organismo insistió en que el contagio humano requiere contacto estrecho y que el riesgo global sigue siendo bajo.

Investigación internacional y reconstrucción del itinerario

Las autoridades sanitarias argentinas informaron de que la pareja neerlandesa había recorrido Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar. Según el Ministerio de Salud argentino, el itinerario incluyó pasos por regiones patagónicas donde sí circula la cepa Andes, especialmente en Chubut, Río Negro y Neuquén, además del sur de Chile.

En cambio, desde 1996 no se han registrado casos de circulación de la cepa Andes en Tierra del Fuego, provincia cuya capital es Ushuaia.

El Gobierno argentino anunció además operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los turistas y el envío de material genético del virus a España, Sudáfrica, Países Bajos, Senegal y Reino Unido para reforzar la detección de casos.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Chile indicó que, hasta el momento, no posee antecedentes de que los casos confirmados hayan transitado por territorio chileno.

España organiza la evacuación desde Canarias

El crucero permanece actualmente en ruta hacia Tenerife tras haber permanecido fondeado frente a Cabo Verde. El Gobierno español confirmó que el barco llegará a Granadilla, en Tenerife, "en un plazo de tres días" y que la evacuación de pasajeros comenzará a partir del 11 de mayo.

La ministra de Sanidad de ese país, Mónica García, indicó que todos los pasajeros permanecerán a bordo hasta la llegada de los vuelos de repatriación organizados por sus respectivos países. Los ciudadanos españoles —13 turistas y un tripulante— serán trasladados posteriormente al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán cuarentena.

La operación será coordinada junto a autoridades europeas y organismos sanitarios internacionales. La Comisión Europea intervendrá en aquellos casos en que algún país no pueda hacerse cargo de sus nacionales.

Casos sospechosos y despliegue de la OMS Dos representantes de la OMS subieron al barco antes de la evacuación de tres casos sospechosos hacia Países Bajos, entre ellos el médico del crucero. El objetivo, según la organización, es evaluar exposiciones, reforzar protocolos sanitarios y mantener informados a pasajeros y tripulación.

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​El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, señaló que continúan las conversaciones entre autoridades sanitarias, gobiernos y responsables del barco para definir el protocolo de desembarco y garantizar una evacuación segura.

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​Los cuerpos de las tres personas fallecidas permanecen en distintos puntos: uno en Santa Elena, otro en Johannesburgo y el tercero en una cámara frigorífica del propio MV Hondius.

Washington minimiza el riesgo sanitario

En tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirmaron que el riesgo para la población estadounidense es "extremadamente bajo", pese a la presencia de pasajeros norteamericanos a bordo.

La agencia pidió a sus ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias mientras continúan las coordinaciones diplomáticas y médicas para la repatriación.

En la misma línea, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la situación "no es comparable al inicio de la pandemia de covid-19" y reiteró que el riesgo internacional permanece limitado.