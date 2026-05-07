Los Spurs aplastan a los Timberwolves e igualan la serie; los Knicks se acercan a la final del Este

Publicado por Alejandro Baños 7 de mayo, 2026

En la última jornada de los Playoffs de la NBA, los San Antonio Spurs lograron igualar la serie frente a los Minnesota Timberwolves al imponerse con mucha contundencia (133-95) en el segundo juego, disputado en el Frost Bank Center de Texas.

Una solvente actuación de los Spurs gracias a que siete de sus jugadores -incluidos los cinco titulares- sobrepasaron la barrera de los 10 puntos.

Victor Wembanyama volvió a demostrar por qué es el líder de San Antonio, dominando la zona y dejando registrado un doble-doble (19 puntos y 15 rebotes).

El máximo anotador de los Spurs y del juego fue Stephon Castle, quien aportó 21 puntos, mientras que De'Aaron Fox plasmó 16 puntos. Julian Champagnie, Devin Vassell, Harrison Barnes y Dylan Harper fueron los otros cuatro jugadores que alcanzaron los dobles dígitos en el apartado de anotación.

Por parte de Minnesota, Anthnoy Edwards -quien partió como suplente- encestó 12 puntos, los mismos que Jaden McDaniels, Julius Randle y Terrence Shannon Jr.

El terce juego se disputará en Minneápolis este sábado.

Los Knicks se acercan a la Final de la Conferencia Este

En el otro enfrentamiento de la jornada, los New York Knicks ampliaron distancias (2-0) respecto a los Philadelphia 76ers al vencer (108-102) en el Madison Square Garden en el segundo juego de la serie.

El tandem conformado por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns fue determinante. El primero por ser el máximo anotador de la franquicia neoyorquina (26 puntos) y, el segundo, por registrar un doble-doble (20 puntos y 10 rebotes). No pasó desapercibida la actuación ofensiva de OG Anunoby (24 puntos).

Los 76ers notaron la ausencia de Joel Embiid. Sin su compañero de armas, Tyrese Maxey dejó figurados 26 puntos.

Ambas franquicias disputarán el tercer juego este sábado en Philadelphia.