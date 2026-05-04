'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, solicita a EEUU su traslado a México

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, detenido por las autoridades mexicanas en 2016 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de mayo, 2026

Joaquín El Chapo Guzmán -antiguo líder de la organización terrorista Cartel de Sinaloa- solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses ser trasladado a México, su país de origen.

El narcotraficante considera que su condena -cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence (Colorado)- fue un "cruel castigo", por lo que pide que se le reconozca su "derecho" a regresar a México.

Según informó AFP, El Chapo ha estado enviando cartas a las autoridades estadounidenses solicitando su vuelta a su país. Muchas de esas misivas están dirigidas al al tribunal del distrito este de Nueva York.

En ellas ha aprovechado para criticar su situación penitenciaria y las condiciones a las que está expuesto en la ADX Florence.

Tras fugarse en dos ocasiones de dos prisiones mexicanas, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017.

La justicia le condenó a cadena perpetua por incurrir en multitud de delitos, entre los que se encuentran narcotráfico, constitución de organización criminal, lavado de dinero o violencia armada.