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'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, solicita a EEUU su traslado a México

El narcotraficante considera que su condena -cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de EEUU- fue un "cruel castigo".

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, detenido por las autoridades mexicanas en 2016

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, detenido por las autoridades mexicanas en 2016AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

Joaquín El Chapo Guzmán -antiguo líder de la organización terrorista Cartel de Sinaloa- solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses ser trasladado a México, su país de origen.

El narcotraficante considera que su condena -cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence (Colorado)- fue un "cruel castigo", por lo que pide que se le reconozca su "derecho" a regresar a México.

Según informó AFP, El Chapo ha estado enviando cartas a las autoridades estadounidenses solicitando su vuelta a su país. Muchas de esas misivas están dirigidas al al tribunal del distrito este de Nueva York.

En ellas ha aprovechado para criticar su situación penitenciaria y las condiciones a las que está expuesto en la ADX Florence.

Tras fugarse en dos ocasiones de dos prisiones mexicanas, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017.

La justicia le condenó a cadena perpetua por incurrir en multitud de delitos, entre los que se encuentran narcotráfico, constitución de organización criminal, lavado de dinero o violencia armada.

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