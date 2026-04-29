Instan al Congreso a retirar la financiación del aborto tras revelarse un préstamo de 90 millones de dólares a Planned Parenthood durante el COVID

Publicado por Just The News | By Tate Miller | The Center Square contributor 29 de abril, 2026

(La Plaza del Centro) - Con la revelación de que Planned Parenthood -aunque sin derecho a ello- recibió unos 90 millones de dólares en financiación de los contribuyentes a través de préstamos COVID bajo la Administración Biden, Susan B. Anthony Pro-Life America instó al Congreso a evitar que el dinero de los impuestos financie el aborto.

La presidenta de SBA Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, dijo a The Center Square que "el Congreso debe actuar antes del 4 de julio para mantener la desfinanciación del Gran Aborto a través de la reconciliación, o de lo contrario la victoria del año pasado en los recortes de impuestos a las familias trabajadoras expirará y los negocios del aborto volverán a estar totalmente financiados con más de 500 millones de dólares."

"Los contribuyentes nunca deberían verse obligados a financiar la violenta industria del aborto que explota a mujeres y niños", dijo Dannenfelser.

"Agradecemos a la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, y a nuestros numerosos aliados en el Capitolio que han exigido la investigación y el reembolso", en relación con el asunto del préstamo a COVID, dijo Dannenfelser.

Tal y como señala un comunicado de prensa de la SBA Pro-Life America , los documentos obtenidos recientemente por el Proyecto de Supervisión de la Administración de Pequeñas Empresas revelaron que la administración Biden-Harris "etiquetó las comunicaciones sobre los préstamos de la era Covid a Planned Parenthood con la palabra clave 'Bengasi' con el fin de frustrar las solicitudes de la Ley de Libertad de Información".

Planned Parenthood "cobró aproximadamente 90 millones de dólares en préstamos condonables del Paycheck Protection Program destinados a proporcionar ayuda de emergencia a las pequeñas empresas cerradas, a pesar de que no eran elegibles por ley", afirmaba el comunicado.

Dannenfelser declaró a The Center Square que Planned Parenthood "no es una entidad que merezca el dinero de los impuestos que tanto les ha costado ganar a los estadounidenses, y menos aún préstamos condonables destinados a la ayuda de emergencia a pequeñas empresas, que sólo podían obtener ilegalmente".

"Planned Parenthood lidera la Gran Industria del Aborto, acabando con más de 434.000 vidas en su último año informado, mientras se lleva más de 2.000 millones de dólares en ingresos", declaró Dannenfelser.

Como ha informado The Center Square , las cifras de atención sanitaria de Planned Parenthood son muy inferiores a las de abortos.

Por ejemplo, como se evidencia en su último informe, Planned Parenthood realizó más abortos en 2023-24 que "pruebas de Papanicolaou, atención de abortos espontáneos, visitas de atención preventiva y primaria, servicios prenatales, vacunas contra el VPH, examen y tratamiento de células cervicales anormales (incluyendo LEEP, colposcopia y procedimientos de crioterapia), y procedimientos de diagnóstico para el tratamiento y prevención del cáncer (incluyendo biopsias, muestreos y otras cirugías ginecológicas) combinados", dijo previamente un investigador asociado de Charlotte Lozier a The Center Square.

Tal y como recoge el comunicado de prensa de SBA Pro-Life America, el último informe de Planned Parenthood también muestra que "acabaron con la vida de más de 434.000 bebés no nacidos en 2023-24, un aumento de más de 32.000 con respecto al año anterior, mientras que su financiación por parte de los contribuyentes alcanzó los 832 millones de dólares o casi 2,3 millones de dólares al día.".

"Sabían que permitir que Planned Parenthood se ayudara a sí misma con préstamos Covid financiados por los contribuyentes era ilegal- así que trataron de cubrir sus huellas usando, de todas las cosas, el horror nacional de Bengasi", dijo Dannefelser.

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