Aprueban la moneda de oro con la imagen del presidente Trump con motivo del 250º aniversario de la nación

Publicado por Williams Perdomo 20 de marzo, 2026

Una comisión federal aprobó el diseño de una moneda de oro conmemorativa con la imagen del presidente Donald Trump. La información fue confirmada por funcionarios este jueves.

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos declinó hacer comentarios cuando fue consultada por la AFP después de que varios medios de comunicación mostraran el diseño propuesto al informar sobre la aprobación.

La moneda conmemora el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos.

En un lado se ve a un Trump con expresión desafiante, de pie con los puños apretados sobre un escritorio, y en el otro aparece un águila posada con las alas extendidas sobre lo que parece ser una campana.

La moneda no tiene valor monetario y su precio de venta no ha sido revelado, pero monedas conmemorativas similares vendidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos pueden costar más de 1.000 dólares.

"Estamos encantados de preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, y no hay perfil más emblemático para el anverso de dichas monedas que el de nuestro presidente en ejercicio", dijo el secretario del Tesoro, Brandon Beach, en un comunicado.

Beach señaló que el diseño sería diferente de las imágenes de Trump que se planean para otras dos monedas: una de 1 dólar que estaría en circulación y otra de oro de una onza.