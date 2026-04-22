Bessent respalda la prórroga temporal de las sanciones al petróleo ruso para bajar los precios energéticos

Publicado por Carlos Dominguez 22 de abril, 2026

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó este miércoles el repentino cambio de posición de la Administración Trump respecto a las sanciones contra el petróleo ruso.

La semana pasada, el Gobierno dio un giro inesperado y anunció la extensión por 30 días de la exención de sanciones que permite la compra de petróleo y derivados rusos ya cargados en buques.

La medida, vigente hasta las 00:01 del 16 de mayo, tiene como objetivo principal mitigar el fuerte repunte de los precios energéticos a nivel mundial. Sin embargo, esta decisión contrasta con las declaraciones que el propio secretario había hecho apenas dos días antes, cuando aseguró públicamente que Washington no renovaría la exención.

Entre críticas ucranianas y presiones de países pobres

La decisión ha generado fuertes críticas. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la condenó durante el fin de semana, señalando en X que "cada dólar pagado por petróleo ruso es dinero para la guerra".

Durante una audiencia en un subcomité de Apropiaciones del Senado, Bessent explicó que el giro se produjo tras recibir peticiones directas de "más de 10 de los países más vulnerables y pobres en términos de energía". Estas solicitudes llegaron en los márgenes de las reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebradas en Washington.

"Nos pidieron que extendiéramos esa sanción (alivio), y es solo por 30 días", afirmó el secretario.

No se trata de enriquecer a Rusia o Irán

Bessent descartó las acusaciones de que esta clase de exenciones temporales benefician económicamente a Rusia o a Irán. Para él, el propósito fundamental es reducir los costos energéticos, especialmente después de las tensiones en el Estrecho de Ormuz.

Además, reveló que varios aliados de EEUU en el Golfo Pérsico y algunos países asiáticos han solicitado líneas de intercambio de divisas.

"Swap lines, ya sea del Banco de la Reserva Federal o del Tesoro, sirven para mantener el orden en los mercados de financiamiento en dólares y evitar la venta desordenada de activos estadounidenses", explicó ante los legisladores.