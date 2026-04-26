EN VIVO I Disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca; Trump fue evacuado

Publicado por Joaquín Núñez 25 de abril, 2026

Donald Trump fue evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca luego de que se escucharan disparos dentro del evento.

09:56 pm Wolf Blitzer, a metros del tirador en la Cena de Corresponsales 04:00 26/04/2026 04:00 26/04/2026 Wolf Blitzer, presentador de CNN, habló tras la evacuación de Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. En diálogo con la cadena para la que trabaja, afirmó haber estado a pocos metros del tirador.

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​"Era un arma muy, muy peligrosa, y él empezó a disparar. Por casualidad, yo estaba a unos metros de él mientras disparaba. Y, claro, lo primero que pensé fue: '¿Está intentando dispararme?'", le dijo a CNN.

09:52 pm Trump abandona la cena por pedido de las fuerzas del orden, pero promete reprogramarla 03:54 26/04/2026 03:54 26/04/2026 En su cuenta de Truth Social, el presidente afirmó que abandona la cena por pedido de las fuerzas del orden.

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​"Las fuerzas del orden nos han pedido que abandonemos el recinto, de conformidad con el protocolo, lo cual haremos de inmediato. Daré una rueda de prensa dentro de 30 minutos desde la sala de prensa de la Casa Blanca. La primera dama, el vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado. Nos pondremos en contacto con ustedes dentro de media hora. He hablado con todos los responsables del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días", expresó Trump.

09:42 pm El jefe del Servicio Secreto confirma que el tirador está bajo custodia 03:50 26/04/2026 03:50 26/04/2026 Anthony Guglielmi, jefe del Servicio Secreto, confirmó que el tirador está bajo custodia. Además, aseguró que tanto el presidente como la primera dama se encuentran en buen estado.

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​"El Servicio Secreto de los Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un tiroteo ocurrido cerca de la zona principal de control con detectores de metales durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas bajo protección. Una persona ha sido detenida. Aún se desconoce el estado de las personas implicadas, y las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación", escribió en un comunicado difundido en las redes sociales.

09:37 pm CBS News: el tirador de la cena fue abatido por las fuerzas del orden 03:40 26/04/2026 03:40 26/04/2026 Según informó CBS News luego de hablar con fuentes policiales, el tirador fue abatido por las fuerzas del orden cuando "se acercó a los detectores de metales ubicados fuera del salón de baile".



09:28 pm Trump espera que la cena continúe tras los disparos 03:35 26/04/2026 03:35 26/04/2026 Trump se expresó tras ser evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. En su cuenta de Truth Social, el presidente confirmó que las fuerzas del orden detuvieron al tirador y que espera poder seguir con la cena.



"Ha sido una noche de lo más agitada en Washington D. C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han hecho un trabajo fantástico. Han actuado con rapidez y valentía. El autor de los disparos ha sido detenido, y he recomendado que EL ESPECTÁCULO CONTINÚE, pero nos guiaremos totalmente por las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente de lo previsto y, sencillamente, tendremos que volver a hacerlo", escribió el presidente.

09:21 pm La escena que recorre el mundo: hombres agentes con rifles cerca de Trump 03:26 26/04/2026 03:26 26/04/2026 En uno de los videos publicados en las redes sociales, se observa a varios agentes de seguridad corriendo entre la multitud de mesas. Además, agentes armados y con rifles aparecieron en el escenario mientras el presidente y la primera dama estaban siendo evacuados.



09:14 pm ¿Cómo fue la evacuación de Trump? 03:18 26/04/2026 03:18 26/04/2026 La evacuación del presidente y la primera dama por parte del Servicio Secreto ocurrió pasadas las 8:30 (hora del este). Según informó CBS News, tuvo lugar "tras unos fuertes estruendos que hicieron que los asistentes corrieran despavoridos".

09:11 pm Otros miembros del gabinete estaban presentes en la cena 03:12 26/04/2026 03:12 26/04/2026 Además de Trump y la primera dama, Melania Trump, otros miembros del gabinete estaban presentes en el evento. Entre ellos estaban el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr; y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin.

09:08 pm Fue la primera participación de Trump en la Cena de Corresponsales 03:08 26/04/2026 03:08 26/04/2026 Hasta la noche del 26 de abril, Trump siempre había optado por saltearse el tradicional evento anual que congrega a funcionarios, periodistas y celebridades. Sin embargo, sí había concurrido en varias ocasiones en su rol de celebridad. La más famosa fue la de 2011, cuando el presidente Barack Obama se burló de él durante su discurso.