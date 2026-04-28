Irán ofrece a EEUU un nuevo enfoque de acuerdo: abrir el Estrecho de Ormuz y luego avanzar con los vidriosos temas nucleares

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de abril, 2026

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dieron el domingo un rumbo distinto luego de que el régimen de Teherán llegara con una idea diferente: separar las negociaciones en dos partes. Primero, Irán propuso abrir el Estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo naval estadounidense. Después de alcanzar un acuerdo en ese aspecto, las partes negociarían el espinoso asunto nuclear.

Según el New York Times citando a tres funcionarios iraníes que pidieron el anonimato, el canciller iraní Abbas Araghchi entregó esta nueva propuesta a Pakistán el domingo. Trump celebraría una reunión este lunes por la tarde para evaluarla. Días atrás, el presidente dijo que la Casa Blanca no tiene prisa en alcanzar un acuerdo, afirmando que el régimen iraní tema más al bloqueo que a los bombardeos.

En Rusia, tras reunirse con Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Araghchi afirmó que Irán está en una buena posición de negociar: "No han logrado ninguno de sus objetivos, y por eso están pidiendo negociaciones; ahora lo estamos considerando".

La Casa Blanca, sin embargo, desestimó las palabras del ministro de Exteriores iraní.

"Estas son conversaciones diplomáticas sensibles y Estados Unidos no negociará a través de la prensa", dijo la portavoz Olivia Wales. "El presidente solo cerrará un trato que ponga primero al pueblo americano, sin permitir jamás que Irán tenga un arma nuclear”.

La anterior propuesta iraní fue rechazada

El nuevo enfoque de negociación iraní llegó después de que su anterior propuesta, enviada el sábado, fuera rechazada inequívocamente por Washington.

Según el NYT, Irán había ofrecido una suspensión de cinco años del enriquecimiento de uranio, seguida de otros cinco años de enriquecimiento civil de muy bajo grado en laboratorios. Teherán también había propuesto diluir su reserva de uranio altamente enriquecido —suficiente para fabricar varias bombas— y dividirla, enviando la mitad bajo inspectores internacionales en territorio iraní y la otra mitad a Rusia, un aliado cercano. Trump rechazó la idea, considerándola insuficiente.

Como el asunto nuclear es el más espinoso, Irán estaría buscando sortear este obstáculo, según explicó al NYT Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group.

"Este es un cambio de secuencia para salvar las apariencias: poner Ormuz primero como parte de los acuerdos para poner fin a la guerra, levantar el bloqueo y aplazar los asuntos más difíciles para que no hundan el proceso desde el principio", dijo.

La nueva propuesta de Irán también se produce mientras la cadena de mando iraní parece relativamente rota. Desde que comenzó la guerra, luego de que EEUU con Israel descabezaran la cúpula del régimen, un grupo de generales de alto rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria tomó las decisiones estratégicas clave, incluidas las relativas al alto el fuego y las negociaciones. El nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se encuentra gravemente herido y aislado, delegando esa autoridad en los militares.

El lunes, 261 legisladores iraníes de diversas facciones firmaron una declaración de apoyo al equipo negociador encabezado por el presidente del Parlamento, el general Mohammad Bagher Ghalibaf. Solo cinco legisladores opuestos a cualquier concesión con Washington se negaron a hacerlo.