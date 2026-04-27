El fraude en un programa social de California provoca pérdidas de hasta 12.000 millones de dólares al año

Publicado por Williams Perdomo 27 de abril, 2026

El sistema de asistencia social del estado de California enfrenta pérdidas de miles de millones de dólares anuales debido al fraude, especialmente dentro del Programa de Servicios de Apoyo a Domicilio (IHSS), financiado por Medi-Cal y con un presupuesto de 30.000 millones de dólares.

La información se conoció en un reportaje de City Journal que detalló que el IHSS se ha convertido en uno de los principales focos de fraude en el país, con pérdidas estimadas de hasta 12.000 millones de dólares al año.

En ese sentido, el medio de comunicación conversó con un veterano funcionario de las fuerzas del orden de California, que pidió mantenerse en el anonimato. El agente detalló que “este tipo de fraude lleva décadas ocurriendo en California”.

Una estructura que facilita la corrupción El programa fue diseñado para pagar a personas que cuidan a familiares ancianos o discapacitados en sus hogares, evitando su institucionalización. Sin embargo, según la fuente, su estructura ha generado incentivos que facilitan la corrupción.

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​El exfuncionario participó en investigaciones relacionadas con Medi-Cal. Según explicó, muchos casos no prosperan porque los jueces suelen desestimar los cargos o reducirlos a delitos menores, lo que evita penas de prisión.

Además, en la entrevista se conoció que el testimonio señala que las autoridades priorizan solo fraudes de gran magnitud, generalmente superiores a 200.000 dólares. Incluso casos de hasta 500.000 dólares no siempre son investigados a nivel federal.

"El sistema judicial termina reduciendo los cargos por fraude a un delito menor y asignando a los infractores a servicio comunitario. Nunca van a la cárcel; así es como funciona California. Como agente de la ley, te entregas por completo a un caso, buscando hasta el último detalle para demostrar que el sospechoso es un sinvergüenza. Luego se llega a juicio y su caso se reduce, porque el gobierno simpatiza con los proveedores de IHSS", resaltó la fuente.

El exfuncionario también describió esquemas organizados de fraude, en los que individuos adquieren múltiples viviendas para alojar beneficiarios en condiciones precarias mientras reciben pagos del estado. En algunos casos, las víctimas son aisladas de sus familias y pierden el control de sus finanzas.

Entre tanto, la recuperación del dinero es prácticamente inexistente. Aunque se envían reclamaciones a los responsables, no se aplican medidas efectivas como embargos o congelación de activos.

"Ese dinero simplemente se queda ahí. Nadie va a reclamarlo. El gobierno no va a recuperarlo ni a intentar congelar los activos. Cuando alguien se dio cuenta, ya era demasiado tarde para presentar una demanda", precisó.