La Administración Trump abre una investigación sobre el programa basado en la raza del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
La decisión de la oficina se dio luego de recibir una denuncia que alega que el distrito está discriminando por motivos de raza a través de su Plan de Logro Estudiantil para Estudiantes Negros (BSAP), al ofrecer programas basados en la raza para estudiantes negros y no considerando a personas de otras razas.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación informó de que reabrió una investigación al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por el Plan de Logro Académico para Estudiantes Negros.
La decisión de la oficina se dio luego de recibir una denuncia que alega que el distrito está discriminando por motivos de raza a través de su Plan de Logro Estudiantil para Estudiantes Negros (BSAP), al ofrecer programas basados en la raza para estudiantes negros y no considerando a personas de otras razas.
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Diane Hernández
"La OCR hace cumplir el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI), 42 U.S.C. §§ 2000d y siguientes, y sus reglamentos de aplicación en 34 C.F.R. Parte 100, que prohíben la discriminación basada en la raza, el color y el origen nacional por parte de los beneficiarios de asistencia financiera federal. Como receptor de asistencia financiera federal del Departamento de Educación, el Distrito debe cumplir con esta ley", explicó la oficina en una carta.
La investigación
"Tenga en cuenta que la apertura de una investigación no significa que la OCR haya tomado una determinación final respecto al fondo del asunto. Durante la investigación, la OCR es neutral; recopilará y analizará las pruebas necesarias para tomar una decisión sobre la denuncia", detalló la oficina.
Medios de comunicación como Just The News recordaron que ya en 2024 la Oficina de Derechos Civiles desestimó una denuncia similar, al considerar que “no existían pruebas de una violación actual”.