La Administración Trump abre una investigación sobre el programa basado en la raza del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles

Publicado por Williams Perdomo 27 de abril, 2026

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación informó de que reabrió una investigación al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por el Plan de Logro Académico para Estudiantes Negros.

La decisión de la oficina se dio luego de recibir una denuncia que alega que el distrito está discriminando por motivos de raza a través de su Plan de Logro Estudiantil para Estudiantes Negros (BSAP), al ofrecer programas basados en la raza para estudiantes negros y no considerando a personas de otras razas.

"La OCR hace cumplir el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI), 42 U.S.C. §§ 2000d y siguientes, y sus reglamentos de aplicación en 34 C.F.R. Parte 100, que prohíben la discriminación basada en la raza, el color y el origen nacional por parte de los beneficiarios de asistencia financiera federal. Como receptor de asistencia financiera federal del Departamento de Educación, el Distrito debe cumplir con esta ley", explicó la oficina en una carta.