EEUU autoriza al régimen interino de Venezuela a financiar la defensa legal del exdictador Nicolás Maduro

Este boceto muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, durante su comparecencia en Nueva York AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 25 de abril, 2026

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió licencias enmendadas que permiten al régimen interino de Venezuela financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el caso de narcoterrorismo que enfrentan en una corte federal de Manhattan.

Hasta ahora, Washington había impedido que el régimen asumiera los costos legales de la pareja, debido a las sanciones internacionales impuestas al país.

La decisión fue comunicada este viernes mediante una carta oficial presentada por el fiscal federal Jay Clayton ante el juez Alvin Hellerstein. El Departamento del Tesoro va permitir "a los abogados de la defensa recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones", escribió el fiscal.

La carta señala que los recursos deben estar disponibles después del 5 de marzo, fecha en la que se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, y no pueden provenir de cuentas bloqueadas ni de ventas de petróleo sujetas a regulaciones específicas de EEUU.

La autorización marca un giro respecto a meses anteriores, cuando la OFAC había anulado una licencia similar pocas horas después de concederla, lo que llevó a la defensa del exdictador a pedir el sobreseimiento del proceso alegando que se vulneraba su derecho a una defensa adecuada.