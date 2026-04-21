Tres comités de la Cámara denuncian un "enfoque laxo" frente al fraude en ActBlue, el gigante de recaudación de fondos demócrata

Publicado por John Solomon I Ben Whedon

21 de abril, 2026

Los comités de Justicia, Administración y Supervisión de la Cámara declararon el lunes que han encontrado evidencia de un "enfoque laxo en la prevención del fraude" y una salida masiva de personal encargado del cumplimiento legal en ActBlue, el gigante demócrata de recaudación de fondos en línea que ahora enfrenta múltiples investigaciones.

En un informe provisional, los tres comités dirigidos por el Partido Republicano revelaron que cinco de los principales responsables legales de ActBlue invocaron su derecho a no incriminarse al negarse a responder preguntas durante las entrevistas con los investigadores.

"Su falta de disposición a testificar solo amplifica las preocupaciones de los Comités", afirmaron los comités.

ActBlue canaliza cientos de millones de dólares por ciclo electoral hacia candidatos demócratas y grupos políticos, así como hacia otras causas importantes de la izquierda. Durante mucho tiempo ha estado bajo escrutinio por presuntas contribuciones extranjeras y fraudulentas, y ha negado haber cometido irregularidades.

El nuevo informe del Congreso afirmó que ActBlue adoptó un "enfoque laxo en la prevención del fraude", a pesar de que ha detectado al menos 22 campañas de fraude significativas en la plataforma en los últimos años, incluidas varias de origen extranjero.

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El informe también detalló lo que calificó como un "colapso del equipo legal y de cumplimiento de ActBlue en los meses posteriores a las elecciones de 2024". Esto incluyó el despido del asesor jurídico general Darrin Hurwitz, la renuncia abrupta del asesor jurídico general interino Aaron Ting y la salida repentina del asesor legal Zain Ahmad.

Para marzo de 2025, según indicó el informe, "la última empleada que quedaba en el equipo legal y de cumplimiento presentó su renuncia".

El Comité Judicial realizó cinco declaraciones juradas con personal legal actual y anterior de ActBlue, todos los cuales invocaron la Quinta Enmienda para evitar responder cualquier pregunta, según el informe.

El informe del personal se publicó el mismo día en que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a ActBlue por presuntas declaraciones públicas engañosas sobre sus prácticas, que —según dijo— permiten donaciones extranjeras y fraudulentas.

"La izquierda radical ha dependido de ActBlue como una forma de canalizar donaciones extranjeras y dinero oscuro hacia sus campañas políticas para subvertir nuestras leyes y comprometer la integridad de nuestras elecciones", dijo Paxton en un comunicado. "ActBlue le mintió al Congreso y al pueblo estadounidense, y me aseguraré de que se haga justicia. Ha ignorado descaradamente la ley estatal que prohíbe las prácticas engañosas, y debe pagar por su conducta ilegal. Las elecciones justas son la base de nuestra democracia, y trabajaré para garantizar que ninguna donación de campaña ilegal pase desapercibida".

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