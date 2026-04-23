Un tribunal de circuito bloquea el nuevo mapa electoral aprobado en Virginia

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de abril, 2026

El juez del Tribunal de Circuito de Virginia, Jack Hurley, bloqueó este miércoles la certificación de los resultados del referéndum sobre el mapa congresional celebrado el martes en dicho estado, al considerar inconstitucionales tanto la consulta como la ley que la impulsó. A tan solo un día de que se aprobara el referéndum de redistribución de distritos impulsado por los demócratas, el juez dictaminó que todos los votos a favor o en contra de la enmienda propuesta eran inconstitucionales, citando normas que imponen ciertos requisitos que el referéndum no cumplió.

Según señalaron varios medios, la orden provino del Tribunal de Circuito de Tazewell, que previamente había bloqueado el referéndum tras considerar en repetidas ocasiones que tanto la votación como la resolución que la autorizó eran inconstitucionales, fallando a favor de los republicanos que presentaron varias demandas. Asimismo, se conoció que existen varios casos en curso dentro del sistema judicial de Virginia que impugnan distintos aspectos del referéndum, incluido aquel sobre el que Hurley se pronunció el miércoles.

La decisión tiene lugar luego de que en Virginia se aprobara un nuevo mapa para las elecciones de medio término, el cual es ahora ampliamente favorable al Partido Demócrata y que contará con diez distritos favorables sobre once en la Cámara de Representantes. En el mapa actual, elaborado por un organismo independiente, los demócratas tienen seis congresistas y los republicanos cinco, de los cuales solo los distritos 2, 7 y 11 son competitivos.

Respuesta demócrata

Poco después de conocerse el fallo, el fiscal general demócrata de Virginia, Jay Jones, indicó que su oficina “presentará una apelación de inmediato” y señaló: “Los votantes de Virginia ya se han pronunciado, y un juez activista no debería tener poder de veto sobre el voto del pueblo. Esperamos defender en los tribunales el resultado de la elección de anoche”.

Por su parte, el estratega demócrata Adam Parkhomenko también criticó la decisión tras conocerse el fallo el miércoles, aunque expresó confianza en que los desafíos legales de los republicanos no prosperarán en los tribunales. “Los votantes de Virginia hablaron. MAGA perdió. Y ahora un juez republicano fuera de control está tratando de anular la voluntad del pueblo porque no le gustó el resultado. Eso no es democracia. Eso es desesperación”, escribió Parkhomenko en su cuenta de X, añadiendo que tiene “plena confianza en que un tribunal superior revertirá rápidamente este disparate y prevalecerá la voluntad de los votantes de Virginia”.