Lindsey Graham propone redibujar distritos en Carolina del Sur tras la aprobación del nuevo mapa electoral en Virginia

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de abril, 2026

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, sugirió este miércoles que su estado podría impulsar su propio proceso de redistribución de distritos luego de que los votantes en Virginia aprobaran un plan respaldado por los demócratas para redibujar los mapas congresionales el pasado martes. “Después de los esfuerzos de los demócratas de Virginia para redistribuir distritos con el fin de aumentar los escaños demócratas en la Cámara de Representantes, Carolina del Sur debería considerar combatir fuego con fuego. Alentaría al próximo gobernador republicano de Carolina del Sur y a la legislatura republicana a analizar seriamente cuál debería ser la respuesta de nuestro estado ante los demócratas en Virginia”, escribió Graham en una publicación en su cuenta de X.

Las palabras de Graham tienen lugar luego de que en Virginia se aprobara un nuevo mapa para las elecciones de medio término, el cual es ahora ampliamente favorable al Partido Demócrata y que contará con diez distritos favorables sobre once en la Cámara de Representantes. En el mapa actual, elaborado por un organismo independiente, los demócratas tienen seis congresistas y los republicanos cinco, de los cuales solo los distritos 2, 7 y 11 son competitivos. Los votantes de Virginia podían elegir entre dos opciones: "sí" para aprobar el nuevo mapa de mayoría demócrata; y "no" para rechazar los cambios y mantener el mapa actual. Con más del 97 % de los votos contabilizados, la opción del "sí" obtuvo el 51,5 % de los votos, frente al 48,5 % de la opción del rechazo. En noviembre, este resultado podría traducirse en hasta cuatro nuevos escaños demócratas en la Cámara de Representantes.

Además del senador republicano, el presidente Donald Trump también reaccionó al resultado, alegando que el proceso fue manipulado. “¡UNA ELECCIÓN AMAÑADA TUVO LUGAR ANOCHE EN LA GRAN MANCOMUNIDAD DE VIRGINIA! Durante todo el día los republicanos iban ganando, el ánimo era increíble, hasta el final cuando, por supuesto, hubo una masiva ‘entrega de votos por correo’. ¿Dónde he escuchado eso antes? — Y los demócratas lograron otra victoria corrupta. De seis a cinco pasa a diez a uno, y aun así la elección presidencial de noviembre estuvo muy cerca de un empate 50-50”, escribió el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social.