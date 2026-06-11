El analista Andrés Depew: “Petro está dispuesto a hacer todo lo que esté en su poder para evitar que de la Espriella llegue al poder”

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al analista Andrés Depew sobre lo que podría ocurrir en Colombia en el caso de que el candidato presidencial por la derecha, Abelardo de la Espriella, resultase ganador de las elecciones; luego de que el presidente Gustavo Petro amenazara con desplegar una resistencia en las calles si esto ocurriera.

“Petro está dispuesto a hacer todo lo que esté en su poder para evitar que de la Espriella llegue al poder. Y no en vano, desde el círculo más cercano al presidente Donald Trump hemos estado hablando sobre el peligro inminente que Petro juega en estas elecciones y el peligro para Colombia y todo el hemisferio de las Américas si Iván Cepeda ganas las elecciones”, dijo Depew.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.