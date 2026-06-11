Los Knicks derrotan a los Spurs con una remontada histórica y acarician el título de la NBA tras más de medio siglo

Publicado por VozMedia Staff 11 de junio, 2026

(AFP) Con la mayor remontada en la historia de las Finales, los New York Knicks derrotaron este miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y se colocaron a solo un triunfo de su primer título de la NBA desde 1973.

Los Knicks se levantaron de una desventaja de 29 puntos, lo que ningún equipo había logrado en las Finales, y sellaron el triunfo con un épico palmeo de OG Anunoby a 1.2 segundos del final.

El Madison Square Garden entró en delirio, incluidas celebridades como Taylor Swift, con un triunfo que pone a los Knicks 3-1 por delante en el global de las Finales.

La primera de sus tres oportunidades para terminar con más de medio siglo de sequía será el sábado, en el quinto asalto que se disputará en San Antonio.

A los Spurs de Wembanyama, que logró 24 puntos y 13 rebotes, se les escapó de las manos un triunfo que parecía asegurado con la ventaja de 81-52 que tenían después de una primera mitad también de récord.

Los texanos se habían ido al vestuario con 27 puntos de diferencia, la mayor al descanso para un equipo visitante en las Finales, tras un récord de 14 triples anotados.

Pero una falta flagrante cometida por Wembanyama a Towns prendió la mecha de la remontada al inicio del tercer cuarto.

Liderados por Jalen Brunson, autor de 36 puntos, los Knicks recortaron terreno a una velocidad vertiginosa hasta tomar el mando del marcador por primera vez a 1 minuto y 22 segundos del final.

En la última acción del partido, con los Spurs un punto arriba, Brunson falló un triple tapado por Wembanyama pero Anunoby (33 puntos) se elevó sobre el resto de jugadores visitantes para alcanzar el rebote y sellar el histórico triunfo.

La anterior mayor remontada en las Finales fue de 24 puntos a cargo de los Celtics ante los Lakers en 2008.