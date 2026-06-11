El universitario Ja'Kobe Tharp bate recórd mundial de 110 metros vallas

Ja'Kobe Tharp (derecha), durante una prueba en 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2026

Ja'Kobe Tharp, un estudiante universitario de Tennessee, batió el récord mundial de la prueba de 110 metros vallas con un tiempo de 12,75 segundos.

"Sabía que tenía eso (récord) en las piernas. Pero no estaba en mis pronósticos antes de este campeonato, para nada", reconoció el atelta, de 20 años, tras realizar la prueba.

Tharp, natural de la ciudad de Murfreesboro, superó la anterior plusmarca establecida por Aries Merritt en 2012 (12,80 segundos) durante la primera jornada del Campeonato de Atletismo al Aire Libre de la NCAA de 2026.

El campeonato se está disputando en Eugene (Oregón).