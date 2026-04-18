La Casa Blanca calificó como “productiva y constructiva” la reunión con Anthropic en medio de preocupaciones por la IA

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de abril, 2026

La Casa Blanca confirmó que sostuvo una reunión clave con directivos de Anthropic, en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad nacional y el sistema financiero.

El encuentro, liderado por el CEO Dario Amodei y altos funcionarios de la administración de Donald Trump, fue descrito oficialmente como un primer paso hacia una posible cooperación.

“La reunión inicial fue tanto productiva como constructiva”, señaló la Casa Blanca en un comunicado citado por The Hill.

“Discutimos oportunidades de colaboración, así como enfoques y protocolos compartidos para abordar los desafíos asociados con la expansión de esta tecnología”, añadió.

Según el comunicado oficial, uno de los ejes centrales de la conversación fue cómo equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad, en un contexto donde modelos avanzados podrían exponer vulnerabilidades críticas.

“La conversación también exploró el equilibrio entre avanzar en la innovación y garantizar la seguridad. Esperamos continuar este diálogo y organizar conversaciones similares con otras empresas líderes en inteligencia artificial”, explica el comunicado.

Por su parte, un portavoz de Anthropic confirmó a The Hill el encuentro y subrayó el interés de la empresa en trabajar con el gobierno estadounidense en áreas estratégicas.

“Fue una conversación productiva sobre cómo Anthropic y el gobierno de Estados Unidos pueden trabajar juntos en prioridades compartidas clave como la ciberseguridad, el liderazgo de Estados Unidos en la carrera por la IA y la seguridad de la inteligencia artificial”, dijo.

En la reunión participaron la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent; además de Amodei.

Tensiones previas y giro estratégico

La reunión marca un posible cambio en la relación entre Anthropic y la administración Trump, que en semanas recientes había estado marcada por tensiones con el Pentágono y preocupaciones sobre el uso de sus modelos.

El nuevo sistema de la compañía, conocido como Mythos, ha generado alarma en círculos gubernamentales y financieros por su capacidad para detectar —y potencialmente explotar— fallas de seguridad en sistemas críticos.

Estas inquietudes llevaron a funcionarios del Tesoro, junto con el presidente de la Reserva Federal, a reunirse con líderes de Wall Street para evaluar riesgos asociados a la tecnología.

El acercamiento entre Washington y Anthropic busca aclarar quién define las reglas de la inteligencia artificial. Mientras algunas empresas tecnológicas han sido criticadas por promover agendas ideológicas bajo el paraguas de la innovación, la administración Trump ha insistido en priorizar seguridad nacional, competitividad global y soberanía tecnológica.

En ese contexto, el diálogo con Anthropic apunta a establecer estándares claros que eviten abusos pero sin frenar el liderazgo estadounidense frente a potencias como China.