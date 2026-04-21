La congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick renuncia en medio de un inminente proceso de expulsión

Publicado por Carlos Dominguez 21 de abril, 2026

La congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick (FL) presentó su renuncia irrevocable este martes, sumándose a dos colegas que abandonaron la Cámara de Representantes en la última semana por escándalos éticos. Con su salida, los republicanos mantienen una ajustada mayoría de 217 a 213 sobre los demócratas en la Cámara baja.

Cherfilus-McCormick decidió dimitir treinta minutos antes de una audiencia clave del Comité de Ética de la Cámara, que evaluaba posibles castigos por una serie de irregularidades financieras en su campaña. El organismo la había declarado responsable de 25 violaciones, subrayando la magnitud y persistencia de las conductas cuestionadas.

"Tras una cuidadosa reflexión y oración, he concluido que lo mejor para mis electores y para la institución es que dé un paso al costado en este momento", informó la legisladora al presidente de la Cámara, Mike Johnson (R‑La.).

Acusaciones federales por desvío de fondos

Sheila Cherfilus-McCormick enfrenta cargos federales por el presunto desvío de $5 millones en fondos de emergencia de FEMA, pagados por error en julio de 2021 a Trinity Healthcare Services, empresa familiar de registro de vacunas COVID-19 donde ella era CEO.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), Cherfilus-McCormick y su hermano Edwin, junto con otros coacusados como Nadege Leblanc, lavaron dinero a través de múltiples cuentas, incluida SCM Consulting, de su propiedad. De acuerdo con la investigación, más de $1,1 millones fueron canalizados hacia su campaña al Congreso de 2021 mediante "donantes de paja", es decir, familiares y amigos a quienes luego se reembolsaba. Parte de esos fondos también se habría utilizado para adquirir artículos de lujo para uso personal.

Denuncia de persecución política

En un comunicado oficial, la congresista arremetió este martes contra el proceso, al que calificó de persecución. "El Comité de Ética rechazó la petición razonable de mi nuevo abogado para ganar tiempo en la preparación de la defensa", afirmó, tildando el trámite de "caza de brujas".

"No puedo quedarme de brazos cruzados mientras pisotean mis derechos procesales y mancillan mi reputación; dedicaré mis esfuerzos a defender a mi comunidad desde fuera del Congreso", afirmó.

Un "negocio familiar" sin documentación

El abogado defensor William Barzee proclamó su inocencia durante una audiencia celebrada en marzo y afirmó que Cherfilus-McCormick tenía un acuerdo legítimo de "participación en beneficios" con sus familiares que dirigían la empresa Trinity Health Care.

Ante los legisladores, insistió en que se trataba de "un negocio familiar", mientras rechazaba las preguntas más incisivas sobre la ausencia de documentación presentada por la demócrata. Sostuvo además que los acuerdos de Cherfilus-McCormick se habían hecho "de forma verbal" o "con un apretón de manos".

Cherfilus-McCormick se ha declarado no culpable de los cargos penales y niega cualquier irregularidad ética. La congresista enfrenta hasta 53 años de prisión si es declarada responsable de todos los cargos tras el juicio previsto para febrero de 2027.