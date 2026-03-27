La congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, un paso más cerca de la expulsión del Congreso

Publicado por Carlos Dominguez 27 de marzo, 2026

La congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick (FL) está a un paso más cerca de una posible expulsión del Congreso tras una audiencia pública del Comité de Ética de la Cámara de Representantes celebrada este jueves.

El subcomité bipartidista rechazó las solicitudes de la legisladora de posponer el proceso hasta después de su juicio penal federal y decidió avanzar con una moción de sentencia sumaria. Tras una larga sesión que se extendió hasta la madrugada, el panel determinó que existen 25 de las 27 violaciones éticas alegadas, probadas por "evidencia clara y contundente".

Las acusaciones principales

Cherfilus-McCormick enfrenta cargos por presuntamente apropiarse de unos $5 millones en fondos de emergencia (FEMA) que habrían sido pagados por error a Trinity Healthcare Service, la empresa de atención médica perteneciente a su familia, durante la pandemia de COVID-19. Según la Fiscalía, parte de ese dinero fue lavado a través de varias cuentas y utilizado para financiar ilegalmente su campaña congresional en 2021, además de gastos en artículos de lujo.

Si es declarada culpable en un tribunal federal, Cherfilus-McCormick, de 47 años, enfrenta hasta 53 años de prisión.

La congresista se ha declarado no culpable de los cargos penales y niega cualquier irregularidad ética. Su abogado criticó duramente la audiencia pública, argumentando que se trata de un proceso injusto.

Crece la presión para expulsar a la congresista demócrata

El Comité de Ética debe ahora recomendar una sanción, que puede ir desde una reprimenda o censura hasta la expulsión. El congresista republicano Greg Steube (FL) ya presentó una resolución para expulsarla y a amenazado con forzar una votación en el pleno una vez que el comité emita su recomendación final.

Para expulsare a un miembro del Congreso se requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara, lo que haría necesario el apoyo de varios demócratas.

Varios legisladores demócratas en el Congreso están expresando su incomodidad con las acusaciones contra su colega imputada. "Las acusaciones que tenemos ante nosotros son extremadamente graves", declaró el representante demócrata Mark Desaulnier (CA) al inicio de la audiencia del jueves. "No solo tienen que ver con la conducta de un miembro individual, sino que también afectan la confianza del público en la integridad de la Cámara como institución".