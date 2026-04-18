El Departamento de Justicia imputa a altos ejecutivos de la empresa de IA iLearning por fraude financiero

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de abril, 2026

Las autoridades estadounidenses acusaron este viernes al fundador y exdirector ejecutivo de la empresa tecnológica iLearning, Puthugramam “Harish” Chidambaran, y al director financiero Sayyed Farhan Ali “Farhan” Naqvi, de 10 cargos federales vinculados a un presunto esquema de fraude financiero. Entre dichos cargos se incluyen operar una empresa continua de delitos financieros, conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico.

Según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado, la empresa se promocionaba como una firma que con total capacidad de “generar e incorporar conocimientos en el flujo de trabajo para impulsar resultados empresariales de misión crítica”. Asimismo, la agencia explicó que si bien iLearning afirmaba generar ingresos mediante la concesión de licencias de sus plataformas y llegó a reportar casi 500 millones de dólares en ingresos en el año 2023, dichas afirmaciones eran en gran medida ficticias. De hecho, los investigadores aseguran que la empresa “fabricó prácticamente todas sus relaciones con clientes y sus ingresos”.

El caso surge en medio de la preocupación que existe entre las autoridades del país por los diferentes incidentes de fraudes vinculados a la inteligencia artificial, con el más reciente Informe de Delitos en Internet del FBI registrando más de 22.000 denuncias relacionadas con estafas vinculadas a la IA el año pasado. De igual forma, el caso pone de relieve los crecientes desafíos que enfrentan las autoridades para regular y supervisar el uso de nuevas tecnologías en el ámbito empresarial, especialmente en un contexto donde la inteligencia artificial ha generado un fuerte entusiasmo entre inversionistas y mercados.

“Según se alega, los acusados explotaron el entusiasmo de los inversionistas por el auge de la inteligencia artificial y presentaron una perspectiva financiera optimista a inversionistas y prestamistas que estaba basada en mentiras. Mientras los dos acusados presentaban a iLearning como una forma de revolucionar la capacitación y la educación mediante la inteligencia artificial, la parte verdaderamente artificial de su historia eran los clientes y los ingresos de iLearning. Nuestra oficina está comprometida a proteger a los inversionistas y a responsabilizar a los ejecutivos corporativos que socavan la integridad de nuestros mercados financieros para beneficio personal”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr. en un comunicado.