Economía, salud y seguridad: las principales preocupaciones de los hispanos

Publicado por Williams Perdomo 17 de abril, 2026

Trabajo, inflación, salud y seguridad nacional. Son los temas que preocupan a la comunidad hispana en el país. De acuerdo con una encuesta publicada por The Economist /YouGov, para el 30% de los hispanos se preocupan por el aumento de los precios.

La atención médica fue el tercer tema de preocupación para los hispanos.

De manera general, las cuestiones económicas también fueron las más relevantes. La inflación y el costo de vida lideraron las preocupaciones, siendo señaladas por el 26% de los encuestados como el principal problema.

Además, un 13% mencionó el empleo y la situación económica, mientras que la atención médica ocupó el tercer puesto con un 12%.

Después aparecen la inmigración (9%), la seguridad nacional (7%) y los impuestos junto al gasto público (6%). Por su parte, otros asuntos como la política exterior, la educación, el aborto, los derechos civiles, el control de armas y la reforma del sistema de justicia penal registraron un apoyo igual o inferior al 5%.