Economía, salud y seguridad: las principales preocupaciones de los hispanos
De manera general, las cuestiones económicas también fueron las más relevantes. La inflación y el costo de vida lideraron las preocupaciones, siendo señaladas por el 26% de los encuestados como el principal problema.
Trabajo, inflación, salud y seguridad nacional. Son los temas que preocupan a la comunidad hispana en el país. De acuerdo con una encuesta publicada por The Economist /YouGov, para el 30% de los hispanos se preocupan por el aumento de los precios.
La atención médica fue el tercer tema de preocupación para los hispanos.
De manera general, las cuestiones económicas también fueron las más relevantes. La inflación y el costo de vida lideraron las preocupaciones, siendo señaladas por el 26% de los encuestados como el principal problema.
Sociedad
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Además, un 13% mencionó el empleo y la situación económica, mientras que la atención médica ocupó el tercer puesto con un 12%.
Después aparecen la inmigración (9%), la seguridad nacional (7%) y los impuestos junto al gasto público (6%). Por su parte, otros asuntos como la política exterior, la educación, el aborto, los derechos civiles, el control de armas y la reforma del sistema de justicia penal registraron un apoyo igual o inferior al 5%.
Las preocupaciones entre demócratas y republicanos
Para los republicanos, la inmigración ocupa el segundo lugar entre sus principales preocupaciones, con un 20 % de menciones, seguida por la seguridad nacional, señalada por un 12%.