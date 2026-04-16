La reconstrucción de Los Ángeles tras los incendios tiene rostro hispano

Publicado por Williams Perdomo 16 de abril, 2026

Los hispanos están ayudando a reconstruir Los Ángeles. Tras las cicatrices que dejaron los incendios del año pasado en Los Ángeles, son sus manos las que devuelven la vida a calles y hogares. Los latinos representan cuatro de cada cinco trabajadores en las labores de recuperación.

Los datos son parte de un estudio realizado por el Instituto de Política y Asuntos Políticos Latinos de la UCLA (LPPI) y del Centro de Conocimiento Vecinal de la UCLA (CNK). El análisis muestra que los trabajadores hispanos se concentran de manera desproporcionada en las ocupaciones más esenciales para la recuperación tras los incendios forestales en el condado de Los Ángeles, al tiempo que se enfrentan a salarios más bajos, menor cobertura de seguro médico e importantes deficiencias en la protección del seguro de desempleo.

El estudio, además, demuestra que la recuperación depende en gran medida de los trabajadores latinos, quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, para la remoción de escombros, la construcción, la reparación de servicios públicos, el paisajismo y otras necesidades de reconstrucción.

Sin embargo, el informe también alerta sobre la situación laboral de los hispanos. Entre estos trabajadores, el ingreso medio es de 36.000 dólares, en comparación con los 54.000 dólares de los trabajadores blancos no latinos. Además, los latinos en estas ocupaciones tienen menos probabilidades de contar con cobertura de seguro médico.

“Los latinos son trabajadores esenciales para el proceso de recuperación. No sucederá por sí solo. Depende de trabajadores cuyo trabajo es crucial para reconstruir hogares, infraestructura y la vida cotidiana”, afirmó González, director de investigación del LPPI.

“El análisis muestra que estos trabajadores a menudo carecen de las protecciones económicas y el apoyo básico que deberían acompañar a roles tan esenciales”, agregó.