Publicado por Carlos Dominguez 15 de abril, 2026

La disputa sobre la guerra contra el régimen iraní ha abierto otra fractura dentro del movimiento MAGA, enfrentando a católicos conservadores con seguidores católicos de Trump y generando tensiones entre quienes respaldan al papa León XIV y quienes lo consideran un obstáculo para la agenda de "América Primero".

El conflicto se intensificó después de que Trump criticara al pontífice en Truth Social, acusándolo de ser "débil en materia de crimen y terrible en política exterior", y afirmando que no quería "a un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

La situación escaló aún más cuando Trump difundió una imagen generada por IA en la que aparece representado como Jesús, lo que provocó fuertes reacciones dentro del movimiento MAGA.

El conservadurismo se rebela

Megyn Kelly criticó duramente al presidente durante su show de SiriusXM y llamó a la imagen del presidente como Jesús de "blasfema, según cualquier definición de la palabra".

“Es completamente inapropiado y él lo sabe”, dijo Kelly.

Trump aclaró posteriormente que la controvertida imagen generada por IA no lo representaba como Jesús, sino como un médico curando a un enfermo, rodeado de símbolos patrióticos y militares.

Kelly también habló del enfrentamiento entre Trump y el papa León XIV: "El presidente Trump ha iniciado una nueva disputa con el papa León XIV… Yo seré la primera en decir que el papa ha sido crítico con esta guerra… Y dado que ha sido crítico, me di cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que el presidente Trump arremetiera contra él, y así ocurrió. No fue algo positivo, pero era previsible. A ningún católico le gusta esto, pero se veía venir".

Marjorie Taylor Greene, la exrepresentante republicana de Georgia que recientemente se ha distanciado de Trump, fue contundente en un mensaje publicado en X. "En la Pascua ortodoxa, el presidente Trump atacó al Papa porque el Papa está, con razón, en contra de la guerra de Trump en Irán, y luego publicó esta imagen de sí mismo como si estuviera reemplazando a Jesús. Esto ocurre después de la publicación de su malvada diatriba de la semana pasada en Pascua y de amenazar con matar a toda una civilización. Lo denuncio completamente y estoy orando en contra de ello!!!”.

Taylor Greene añadió: "Es más que blasfemia. Es un espíritu anticristo".

La comentarista Candace Owens, teórica de la conspiración y antigua defensora de Trump, se ha distanciado del presidente debido al conflicto con el régimen iraní.

Luego de que el comentarista conservador Graham Allen y el autor David J. Harris Jr. publicaran un mensaje casi idéntico en X, afirmando que no creían que "el presidente tenía la intención de representarse a sí mismo como Jesús", Owens respondió afirmando "sus ideas son simplemente las que quiera el mejor postor", añadiendo que eso se llamaba "prostitución política".

Megan Basham, autora del libro Shepherds for Sale y reportera de cultura del medio conservador The Daily Wire, publicó el lunes en X: "No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso, o si está bajo la influencia de alguna sustancia, o qué posible explicación podría tener para esta indignante blasfemia".

"Pero debe eliminar esto de inmediato [la imagen en la que se representa como Jesús generada por IA] y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios", añadió.

El controvertido comentarista de derecha inglés Milo Yiannopoulos también reaccionó a la imagen del presidente en X: “Oh, de ninguna manera. Toleramos este tipo de meme contra nuestro mejor juicio porque prometió salvar a Estados Unidos y solo cuando estaba claro que no creía realmente que fuera el Mesías. ¿Por qué siento que Paula White le hizo esto a él, y a nosotros? Recen por su alma. Recen por todos nosotros.”