La Cámara de Representantes rechaza por estrecho margen la resolución sobre los poderes de guerra respecto al régimen iraní

Publicado por Carlos Dominguez 17 de abril, 2026

La Cámara de Representantes rechazó este jueves, por un margen mínimo de 213 votos a favor y 214 en contra, la última resolución de poderes de guerra presentada por los demócratas para limitar la capacidad del presidente Trump de continuar las operaciones militares contra el régimen iraní sin la autorización explícita del Congreso.

La medida, que invocaba la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, habría obligado al Ejecutivo retirar al Ejército de las hostilidades en Irán a menos que el Legislativo aprobara formalmente su continuación.

La resolución fue impulsada principalmente por el representante Gregory Meeks (D-NY), máximo demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y contó con el apoyo inusual del republicano Thomas Massie (KY), uno de los pocos legisladores del partido mayoritario que respaldó la iniciativa.

La derrota de la resolución, que sigue a rechazos similares en el Senado por 52-47 en la votación del miércoles, refuerza temporalmente la capacidad de Trump de continuar las operaciones militares sin nueva aprobación legislativa.

Detalles y cambios significativos en la votación

Del lado republicano, solo Massie votó a favor. El representante Warren Davidson (R-Ohio) optó por "presente", tras haber apoyado una medida similar el mes anterior, y la republicana Nancy Mace no participó en la votación. La Cámara, controlada por una mayoría republicana, rechazó así la iniciativa, que de haber prosperado habría enfrentado casi seguramente un veto presidencial.

Por el lado de los demócratas, la votación del jueves reveló una mayor unidad en comparación con intentos anteriores. Tres demócratas que habían votado en contra en marzo, Henry Cuellar (TX), Greg Landsman (Ohio) y Juan Vargas (CA), cambiaron de posición y apoyaron la medida. Solo el demócrata Jared Golden (ME) votó en contra, al argumentar que la resolución podría debilitar la posición negociadora de EEUU en plena fase de conversaciones.

"Creo que debemos mantener una posición de negociación firme respecto al programa nuclear de Irán, la libertad de navegación en las aguas internacionales del Estrecho de Ormuz y la manera de lograr una paz duradera entre nuestras dos naciones. En este momento, una resolución como esta debilitaría nuestra posición".

Los límites del poder ejecutivo en tiempos de conflicto

De acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar formalmente la guerra o autorizar el uso de la fuerza militar dentro de los 60 días desde el inicio de las hostilidades, un plazo que vence a finales de este mes. Aunque la ley permite una prórroga de 30 días, legisladores de ambos partidos exigen al Gobierno una estrategia más clara para finalizar el conflicto.

No obstante, el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Mike Rogers (R-Ala), dijo a The Epoch Times que 60 días no cambiarán las cosas. Por su parte, el representante Chuck Fleischmann (R-Tenn) declaró: "Creo que el apoyo es muy sólido a lo que el presidente Trump, la Administración y nuestras tropas están haciendo para intentar frenar lo que Irán ha hecho durante 47 años y lo que sigue intentando hacer".