Una corte de apelaciones ordena a Boasberg cesar las acciones por desacato contra la Adminnistración Trump y aviva las peticiones de impeachment contra el juez

Publicado por Carlos Dominguez 16 de abril, 2026

La controversia en torno al juez federal James Boasberg se intensificó este martes después de que la Corte de Apelaciones del Circuito de DC le ordenara detener definitivamente su investigación por desacato criminal contra altos funcionarios de la Administración Trump.

El senador Eric Schmitt (R-Mo.) reaccionó de inmediato y llamó a los republicanos de la Cámara de Representantes a iniciar un proceso de destitución contra el magistrado, a quien describió como un "juez rebelde".

El caso se remonta a marzo del año pasado, cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de migrantes venezolanos sospechosos de pertenecer a la peligrosa pandilla Tren de Aragua (TDA) hacia El Salvador. Boasberg había ordenado frenar los vuelos, pero al menos dos ya habían despegado.

El magistrado, nombrado durante la presidencia de Barack Obama, decidió entonces abrir una pesquisa para evaluar si los funcionarios, incluida la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habían incurrido en desacato criminal.

Llamados a juicio político tras el choque por las deportaciones

La Cámara podría abrir una investigación dirigida por el Comité Judicial, redactar y votar los artículos correspondientes, y si los aprueba, el Senado llevaría a cabo el juicio para decidir si condena o absuelve al juez.

"El Circuito de DC determinó que la cruzada de desacato del juez Boasberg contra funcionarios de Trump constituye una 'investigación impropia' y un 'claro abuso de discreción'", escribió Schmitt en X. "Intentó meter en prisión a servidores públicos solo por deportar a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Llamo a la Cámara de Representantes: ¡Destituir al juez Boasberg!".

En otra publicación, Schmitt afirmó que el magistrado "se impuso a sí mismo" en el caso, "solo unos días después de intentar provocar una crisis constitucional en una reunión de la Conferencia Judicial", refiriéndose a comentarios que el juez supuestamente hizo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y otros magistrados.

El magistrado "ha pasado el último año intentando encarcelar a fiscales y secretarios del gabinete", añadió Schmitt.

Denuncias de intento de influir en otros jueces

De acuerdo con una denuncia, presentada el pasado julio por Chad Mizelle, antiguo funcionario del Departamento de Justicia (DOJ), ante la Corte de Apelaciones de DC "el juez Boasberg intentó influir indebidamente en el presidente de la Corte Suprema, Roberts, y en aproximadamente dos docenas de otros jueces federales, apartándose de los temas tradicionales para expresar su creencia de que la Administración Trump 'desobedecería las decisiones de los tribunales federales' y desencadenaría 'una crisis constitucional'".

"…aunque no tenía autoridad para hacerlo, emitió una orden de restricción temporal que impedía al Gobierno expulsar a violentos integrantes del Tren de Aragua, orden que la Corte Suprema anuló de forma sumaria", se lee en la denuncia.