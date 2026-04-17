La aprobación de Trump sigue firme entre los mayores de 65 años, un voto clave para las ‘midterms’

Publicado por Joaquín Núñez 16 de abril, 2026

Donald Trump mantiene sus niveles de aprobación entre los adultos mayores de 65 años, uno de los grupos con mayor participación electoral. Así lo explicó Harry Enten, periodista de datos de CNN, quien analizó un promedio de encuestas de CNN, Fox News y CBS News.

Enten conversó en la mañana con su colega John Berman, con quien analizó los resultados de las encuestas. En efecto, encontraron que, en marzo de 2025, Trump tenía un nivel de aprobación entre los adultos mayores de 65 años del 46%. Más de un año después, y ya lejos de la luna de miel del inicio del mandato, el presidente conserva un nivel de aprobación del 44% entre este mismo grupo etario.

"Así que los republicanos miran esta cifra y dicen: 'Oye, ¿sabes qué? En realidad, podríamos causar un daño considerable o, al menos, mantenernos firmes en las elecciones de mitad de mandato'. El presidente Trump se mantiene firme con este bloque de votantes tan importante", expresó Enten.

Además, Enten explicó que, entre los presidentes que ganaron dos mandatos en el siglo XXI, como George W. Bush y Barack Obama, Trump es el más popular entre los mayores de 65 años a esta altura del mandato. Por ejemplo, el nivel de aprobación de Bush era del 34% y el de Obama 39%, respectivamente diez y cinco puntos por debajo de Trump.

"Y, por lo tanto, como he dicho, se mantiene firme entre un bloque de votantes clave. Al presidente de los Estados Unidos y a la Casa Blanca les debería gustar esta cifra, especialmente en comparación con Obama, con quien a Trump, por supuesto, siempre le gusta compararse", añadió el periodista de datos de CNN.

Sin embargo, el mismo promedio de encuestas también encontró que, en la boleta general, el Partido Demócrata está tres puntos porcentuales por encima del Partido Republicano entre los adultos mayores de 65 años. En 2024, Trump lideraba a Kamala Harris por un punto en la intención de voto entre este grupo etario.