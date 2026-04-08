Agentes de ICE le dispararon a un inmigrante ilegal salvadoreño que intentó atropellarlos en California

Publicado por Joaquín Núñez 7 de abril, 2026

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le dispararon a un inmigrante ilegal de El Salvador en Patterson, California. El hombre fue identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández, señalado como miembro de la pandilla criminal conocida como Calle 18. Según informó CBS News, Hernández es buscado en su país para ser interrogado por asesinato.

Según declaró Todd Lyons, director de ICE, los agentes se acercaron al auto del salvadoreño para arrestarlo. En ese momento, el hombre "utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente". "Siguiendo su entrenamiento, nuestros agentes realizaron disparos defensivos para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al público", añadió.

A su vez, detalló que ninguno de los agentes involucrados resultó herido. Según informó The Washington Post, Hernández fue llevado a un hospital cercano y su condición es "crítica".

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó al hecho con un comunicado: "Como es práctica habitual, esperamos que nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley colaboren adecuadamente con las fuerzas del orden estatales y locales mientras se investiga este asunto".

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a inicios de febrero, desde el inicio de la segunda Administración Trump se han registrado más de 180 ataques con vehículos contra agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

"Entre el 21 de enero de 2025 y el 24 de enero de 2026, los agentes de la CBP sufrieron 114 ataques con vehículos, en comparación con solo 51 durante el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento del 124 % en los ataques contra los agentes de la CBP", precisó el DHS en un comunicado.

En cuanto a la pandilla Calle 18, se trata de una organización con presencia en Estados Unidos y otros países de la región, especialmente México, El Salvador, Guatemala y Honduras. De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las principales actividades del grupo son las siguientes: "asesinatos, secuestros, agresiones, robos, intimidación de testigos y tráfico de armas de fuego y estupefacientes".

A su vez, la agencia agregó que "recurre a la violencia para mantener el control sobre determinadas zonas geográficas".

El tiroteo se produce apenas meses después de lo dos tiroteos en Minneapolis que provocaron semanas de protestas contra el DHS. Aunque inicialmente solo fue relegado Greg Bovino, Donald Trump anunció a mediados de marzo que remplazaría a la secretaria Kristi Noem por Markwayne Mullin.