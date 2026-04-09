El DHS pide a Kentucky que no libere a un inmigrante ilegal que agredió sexualmente a una niña

Publicado por Williams Perdomo 9 de abril, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó de que ha presentado una orden de arresto solicitando a Kentucky que no libere de la cárcel a un inmigrante ilegal con antecedentes penales, quien fue arrestado recientemente por agredir sexualmente a una adolescente en la oficina de su iglesia. Tiene antecedentes penales por robo, falsificación y conducción temeraria .

El hombre fue identificado como José López-Hernández, de 52 años. De acuerdo con las autoridades, atrajo a la niña de 14 años a la oficina de su iglesia. Cerró la puerta con llave y la besó y tocó agresivamente. Testigos declararon a la policía que la niña tenía un moretón en el cuello.

En ese sentido, el ICE detalló que López-Hernández fue declarado culpable de abuso sexual y también deberá registrarse como delincuente sexual durante un período de 20 años.

El gobernador contra el ICE El hecho, recordó el DHS, ocurre después de que el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, se haya dedicado a demonizar y difamar a los agentes del ICE en todo el estado. En febrero, Beshear exigió que " se retire a todos los agentes del ICE de todas las ciudades y comunidades donde se encuentren". Si eso sucediera, más criminales como López podrían sembrar el caos en las calles estadounidenses y abusar de niños inocentes.





"Este criminal ya había sido liberado a pesar de múltiples arrestos"

Por su parte, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, explicó que “este depravado se aprovechó de su posición como pastor para atraer a una joven a su oficina y agredirla sexualmente. Las autoridades de ICE presentaron una orden de detención solicitando a Kentucky que no liberara a este depredador sexual para que no abusara de más niños inocentes”.

“Este criminal ya había sido liberado a pesar de múltiples arrestos. Este es el tipo de criminales atroces que ICE persigue a diario. En lugar de demonizar a nuestros agentes de ICE y proteger a los criminales, el gobernador Beshear debe colaborar con las fuerzas del orden para expulsar a estos inmigrantes ilegales delincuentes de nuestro país”, agregó Bis.