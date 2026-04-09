El DHS pide a Kentucky que no libere a un inmigrante ilegal que agredió sexualmente a una niña
El hombre fue identificado como José López-Hernández, de 52 años. De acuerdo con las autoridades, atrajo a la niña de 14 años a la oficina de su iglesia. Cerró la puerta con llave y la besó y tocó agresivamente. Testigos declararon a la policía que la niña tenía un moretón en el cuello.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó de que ha presentado una orden de arresto solicitando a Kentucky que no libere de la cárcel a un inmigrante ilegal con antecedentes penales, quien fue arrestado recientemente por agredir sexualmente a una adolescente en la oficina de su iglesia. Tiene antecedentes penales por robo, falsificación y conducción temeraria .
El hombre fue identificado como José López-Hernández, de 52 años. De acuerdo con las autoridades, atrajo a la niña de 14 años a la oficina de su iglesia. Cerró la puerta con llave y la besó y tocó agresivamente. Testigos declararon a la policía que la niña tenía un moretón en el cuello.
En ese sentido, el ICE detalló que López-Hernández fue declarado culpable de abuso sexual y también deberá registrarse como delincuente sexual durante un período de 20 años.
El gobernador contra el ICE
"Este criminal ya había sido liberado a pesar de múltiples arrestos"
Por su parte, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, explicó que “este depravado se aprovechó de su posición como pastor para atraer a una joven a su oficina y agredirla sexualmente. Las autoridades de ICE presentaron una orden de detención solicitando a Kentucky que no liberara a este depredador sexual para que no abusara de más niños inocentes”.
“Este criminal ya había sido liberado a pesar de múltiples arrestos. Este es el tipo de criminales atroces que ICE persigue a diario. En lugar de demonizar a nuestros agentes de ICE y proteger a los criminales, el gobernador Beshear debe colaborar con las fuerzas del orden para expulsar a estos inmigrantes ilegales delincuentes de nuestro país”, agregó Bis.