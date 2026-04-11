Según Bessent, el fraude en el Gobierno federal podría ascender a 500.000 millones de dólares anuales

Publicado por Joaquín Núñez 10 de abril, 2026

Scott Bessent advirtió que el Gobierno federal podría estar perdiendo entre 200.000 y 500.000 millones de dólares anuales por fraude. En diálogo con Nick Shirley, el creador de contenido que destapó el supuesto fraude de fondos públicos en Minnesota, el secretario del Tesoro explicó cómo la Administración Trump está trabajando para prevenir el fraude fiscal a nivel federal.

Meses después de que dos episodios de posible fraude con fondos públicos llamaran la atención nacional en Minnesota y Massachusetts, la Casa Blanca anunció la creación del Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude. Más recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció más casos en California, Florida y Nevada.

Con JD Vance a la cabeza, el grupo de trabajo tiene como objetivo trabajar con las agencias, gobiernos estatales y locales para terminar con el despilfarro del dinero de los contribuyentes. En concreto, apunta a los programas destinados a proporcionar vivienda, alimentos, asistencia médica y financiera.

En este contexto, Bessent habló con Shirley sobre el alcance del fraude fiscal en el Gobierno federal y los detalles del plan para combatirlo.

El alcance del fraude en el Gobierno federal

"Y con todo este fraude, ¿cuánto dinero crees que el Gobierno está dando o daba cada año a los estafadores?", preguntó Shirley, a lo que el secretario del Tesoro respondió lo siguiente: "Bueno, creemos que podría ser entre 250.000 y 500.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente el 10% del presupuesto federal total. Y, ya sabes, como he dicho, el 20% del PIB total de Estados Unidos pasa por Washington. (...) Es una pérdida total de confianza entre nuestros ciudadanos".

Para incentivar el descubrimiento del fraude, se creó un apartado en el sitio web del Tesoro donde los ciudadanos pueden aportar anónimamente información sobre el fraude. En caso de que se descubra una irregularidad, estos ciudadanos recibirán un porcentaje del dinero que ayudaron a rescatar.

Sobre los motivos de la existencia del fraude, Bessent mencionó la falta de trazabilidad del dinero y la falta de transparencia. Particularmente, habló del manejo de la Administración Biden de los fondos para el Covid-19: "Se eliminaron todas las medidas de control y nunca se volvieron a establecer. Bobby Kennedy dijo el día de la inauguración del grupo de trabajo contra el fraude que convocó el vicepresidente, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que contaban con 60 personas encargadas de prevenir el fraude. La Administración Biden los ha despedido a todos".

Por último, Bessent remarcó la importancia de coordinar el trabajo con otras agencias federales para asegurarse que el dinero efectivamente vaya a donde tenga que ir. "Al vicepresidente se le ha encomendado la comisión contra el fraude. En el Tesoro, nuestro principal esfuerzo consiste en integrar a todas las agencias y averiguar adónde va el dinero", sentenció.