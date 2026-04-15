Las naturalizaciones caen hasta un 50% tras el endurecimiento migratorio de Trump

Publicado por Diane Hernández 15 de abril, 2026

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump han provocado una fuerte contracción en el acceso a la ciudadanía estadounidense. Datos recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, analizados por NPR, muestran una caída cercana al 50% en las solicitudes y aprobaciones de naturalización entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

El descenso se produce tras una serie de reformas que endurecen los requisitos, aumentan los controles y ralentizan los procesos dentro del sistema migratorio.

Caída en aprobaciones: de máximos históricos a mínimos

El número de naturalizaciones aprobadas mostró una fuerte volatilidad durante 2025. En su punto máximo, el USCIS aprobó 88.488 solicitudes en un solo mes, el nivel más alto desde que existen registros mensuales (2022).

Sin embargo, en enero de 2026 la cifra cayó a 32.862 aprobaciones, el nivel más bajo registrado hasta la fecha.

En términos operativos, el volumen total de casos resueltos (aprobaciones y rechazos combinados) también se redujo de forma significativa: pasó de 78.379 en septiembre de 2025 a 37.832 en enero de 2026, lo que evidencia una desaceleración general del sistema.

Desplome de solicitudes: hasta un 75% en un mes

Las solicitudes de ciudadanía también registraron caídas abruptas. En octubre de 2025, 169.159 personas iniciaron el proceso de naturalización. Un mes después, en noviembre, la cifra descendió a 41.478 solicitudes, una reducción superior al 75%.

En diciembre se registraron 42.569 solicitudes, mientras que en enero de 2026 hubo un leve repunte a 46.385, aunque el nivel se mantiene muy por debajo del promedio del año anterior.

Cambios clave en el proceso de naturalización

El descenso coincide con la implementación de nuevas medidas por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el USCIS, orientadas a reforzar los controles sobre los solicitantes.

Entre los principales cambios destacan:

Reintroducción del examen de educación cívica de 2020, más extenso y exigente que versiones anteriores.

Mayor exigencia en el dominio del idioma inglés .

. Revisión de redes sociales para detectar conductas consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos.

para detectar conductas consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos. Restablecimiento de investigaciones vecinales , una práctica prácticamente en desuso desde 1991.

, una práctica prácticamente en desuso desde 1991. Evaluaciones más estrictas del "buen carácter moral" y del apego a la Constitución.

Además, el USCIS ha incrementado el escrutinio sobre solicitantes provenientes de países considerados de alto riesgo y ha suspendido o ralentizado procesos para ciudadanos de decenas de países.

Los datos reflejan un comportamiento en dos fases. A comienzos de 2025, se registró un aumento significativo en las solicitudes, impulsado por el temor a nuevas restricciones. Entre febrero y abril de ese año, más de 270.000 personas solicitaron la ciudadanía.

Sin embargo, a medida que las nuevas políticas entraron en vigor, el número de solicitantes cayó de forma sostenida.