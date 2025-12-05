La Corte Suprema acepta revisar la orden de Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento

Publicado por Sabrina Martin 5 de diciembre, 2025

La Corte Suprema aceptó revisar la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. La decisión del tribunal abre la puerta a un caso de enorme trascendencia constitucional y política que podría redefinir el alcance de la 14ª Enmienda.

Los magistrados escucharán los argumentos orales entre febrero y abril del próximo año, con un fallo previsto para finales de junio.

Una orden que apunta directamente a la interpretación histórica de la 14ª Enmienda

La orden ejecutiva, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato presidencial, sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” dentro de la 14ª Enmienda ha sido interpretada de forma incorrecta durante décadas. Bajo la política impulsada por Trump, no serían automáticamente ciudadanos estadounidenses los niños nacidos en el país cuyos padres no tengan estatus migratorio permanente o ciudadanía.

El procurador general D. John Sauer argumentó ante la Corte Suprema que los fallos de los tribunales inferiores no solo frenaron una de las políticas más importantes de la Administración Trump, sino que además socavan los esfuerzos federales para reforzar la frontera. En su escrito, afirmó que esas decisiones están concediendo “sin justificación legal” la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que, a juicio del Gobierno, no cumplirían con los requisitos establecidos por la 14ª Enmienda.

Una batalla jurídica con oposición de estados y organizaciones

Más de una veintena de estados y diversas organizaciones de derechos de los inmigrantes han demandado a la Administración Trump, calificando la orden ejecutiva de inconstitucional y sin precedentes. Todas las cortes que han revisado el caso hasta ahora han fallado en contra de la medida, manteniendo suspendida su entrada en vigor.