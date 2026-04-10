MAGA Wars: los "alborotadores" mediáticos responden a Trump: "Es hora de meter al abuelo en la residencia"

Publicado por Carlos Dominguez 10 de abril, 2026

El presidente Trump lanzó el jueves un duro ataque personal contra los comentaristas conservadores Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, los acusó de oponerse a las acciones militares de su Administración contra el régimen iraní por falta de inteligencia y por buscar publicidad.

El presidente sugirió que Carlson "debería ver a un buen psiquiatra", describió a Owens como "loca" y acusó a Jones de decir "algunas de las cosas más tontas". También hizo referencia a tensiones pasadas con Kelly.

Reacciones de algunos de los comentaristas

Alex Jones, Candace Owens y Tucker Carlson reaccionaron con dureza después de que el presidente los atacara en una contundente publicación en redes sociales, tildándolos de personas con "bajos coeficientes intelectuales", "perdedores" y "desequilibrados".

"Ha sido una decepción constante, y me siento avergonzada de haber dicho a la gente que votara por él y que esto no iba a ocurrir", dijo Owens en un episodio del programa de Piers Morgan.

Owens escribió después en una publicación en X que "quizá ha llegado el momento de llevar al abuelo a una residencia".

Durante el episodio del jueves de InfoWars, el medio digital fundado por Alex Jones, el comentarista reaccionó a las palabras de Trump con un mensaje contundente: "Trump está enfadado porque se equivoca. Está enfadado porque Israel lo hizo caer en una trampa. Una vez hombre, dos veces niño… Esto es demencia".

Jones también afirmó en un video publicado en redes sociales que estaba "muy triste porque, sea lo que sea que le haya pasado, ha cambiado por completo al hombre que alguna vez fue, porque hizo mucho bien".

De acuerdo con The Daily Beast, el expresentador de Fox News Tucker Carlson dijo a Status, quizá en tono irónico, que "ama" al presidente "más que nunca" a pesar de la publicación. "Lo compadezco. Los israelíes lo tienen en una llave de estrangulamiento", añadió.

La excongresista de Georgia Marjorie Taylor Greene salió en defensa de los comentaristas, argumentando en X que "luchó junto a Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones para ayudar a que Trump resultara elegido" y lamentó que el presidente "ahora se lanza en una perorata divagante" atacándolos en una sola publicación.

"Nosotros nunca cambiamos, Trump lo hizo", añadió.