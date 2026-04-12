EN VIVO | Vance se marcha de Pakistán sin un acuerdo con Irán: "Necesitamos un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear"

Publicado por Williams Perdomo 12 de abril, 2026

El vicepresidente JD Vance anunció que Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo para terminar con la guerra. Tras muchas horas de negociaciones, Vance confirmó que las negociaciones no llegaron a buen puerto.

"Hemos mantenido varias conversaciones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América", expresó Vance desde Islamabad.

Entre tanto, el oleoducto que atraviesa Arabia Saudita de este a oeste, una infraestructura crucial para la exportación de crudo en periodos de bloqueo del estrecho de Ormuz, volvió a estar operativo tras sufrir ataques, anunciaron el domingo las autoridades.

Este domingo, el Ministerio de Energía saudita indicó que, tras las obras, la capacidad del oleoducto este-oeste había sido "plenamente restablecida" hasta alcanzar "cerca de siete millones de barriles diarios".

Las horas corresponden al horario del Este.

04:50 am Teherán resta importancia a cerrar la primera sesión sin acuerdo 02:09 12/04/2026 02:09 12/04/2026 El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que nadie esperaba que las conversaciones con Estados Unidos pudieran alcanzar un acuerdo en una sola sesión después de que las negociaciones en Islamabad se estancaran.



«Naturalmente, desde el principio no debíamos esperar llegar a un acuerdo en una sola sesión. Nadie tenía esa expectativa», declaró el portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei, según la emisora ​​estatal IRIB.

04:40 am El fin de las conversaciones resulta "decepcionante" para Australia 02:09 12/04/2026 02:09 12/04/2026 "La prioridad ahora debe ser continuar el alto el fuego y retomar las negociaciones", declaró la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en un comunicado, añadiendo que era "decepcionante que las conversaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán hayan terminado sin acuerdo".



04:30 am Pakistán insta a Estados Unidos e Irán 02:08 12/04/2026 02:08 12/04/2026 El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán insistió en que Washington y Teherán deben respetar el acuerdo de alto el fuego, después de que las maratonianas conversaciones entre ambas partes para poner fin a la guerra en Oriente Medio concluyeran sin acuerdo.



"Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso de alto el fuego", dijo Ishaq Dar, cuyo gobierno acogió las conversaciones y actuó como mediador.

04:00 am Vance se marcha sin acuerdo 02:06 12/04/2026 02:06 12/04/2026 El vicepresidente estadounidense JD Vance partió de Pakistán a bordo del Air Force Two poco después de declarar que las conversaciones con Irán no habían logrado llegar a un acuerdo, luego de que él presentara una "oferta final y mejor".



"Lo cierto es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente", declaró a los periodistas en Islamabad, refiriéndose al principal punto de estancamiento para el avance de las conversaciones.

03:30 am Irán afirma que las conversaciones dependían de evitar "exigencias excesivas" 02:05 12/04/2026 02:05 12/04/2026 El éxito de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán dependía de que Washington evitara exigencias "excesivas" e "ilegales", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní a primera hora de este domingo, tras las maratonianas conversaciones celebradas en Islamabad.



"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán", escribió Esmaeil Baqaei en X.

