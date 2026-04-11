Hunter Biden desata la polémica al proponer un combate en jaula contra dos de los hijos de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de abril, 2026

Hunter Biden aseguró el jueves que estaría dispuesto a enfrentarse a los hijos mayores del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, en un posible combate de jaula, en lo que se está convirtiendo en unas insólitas declaraciones que se hicieron virales en las redes sociales. En un video de Instagram, el hijo de Joe Biden detalló que la idea surgió tras ser contactado por el youtuber Andrew Callaghan, quien le planteó la posibilidad de organizar la pelea entre Hunter y los dos hijos de Trump como uno de los eventos principales de su gira “Carnival”.

“Le dije que lo haría, que estoy 100% dentro si logra organizarlo. Y si no puede, igual voy a ir”, detalló el hijo del expresidente demócrata en el video, en el que también señaló que asistirá a las diferentes fechas que ya están programadas a finales de este mes en las ciudades de Albuquerque, San Diego y Phoenix. Hunter, quien a lo largo de los últimos años ha tenido numerosos problemas con las drogas, ha expresado en varias ocasiones su animadversión tanto con Trump como con varios miembros de su familia. Sin embargo, es la primera vez que manifiesta públicamente su intención de enfrentarse en un combate de estilo UFC con Eric Trump y Donald Trump Jr.

Poco después de sus declaraciones, Callaghan le comentó al medio USA Today que, si bien cree que el hijo de Joe Biden emitió sus polémicas declaraciones “en broma”, se encontraba plenamente dispuesto a organizar el combate en el caso de que los hijos del actual presidente estuvieran de acuerdo con formar parte del evento y enfrentarse a Hunter.

Lejos de tratarse de una idea sin precedentes, lo cierto es que en los últimos años varias figuras públicas fuera del mundo de los combates han planteado la posibilidad de enfrentarse contra otros similares en eventos transmitidos ya sea por televisión o streaming. El caso más famoso fue el del dueño de X, Elon Musk, y el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, quienes en un momento se mostraron abiertos a la posibilidad de protagonizar una pelea en un octágono de UFC. Si bien existían altas expectativas de que dicho evento pudiera materializarse, lo cierto es que nunca tuvo lugar ante lo que Zuckerberg describió como una “falta de seriedad” por parte de Musk.