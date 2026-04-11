Desvelan el plan de una organización de extrema izquierda para “derribar” los pilares de Estados Unidos y desatar una revolución política

Publicado por Williams Perdomo 11 de abril, 2026

Acabar con los valores de Estados Unidos. En eso se basa el plan de un grupo activista de extrema izquierda con vínculos con las protestas contra el ICE, Antifa y organizaciones de izquierda más amplias. La organización pide abiertamente una "revolución política" y una reforma radical del sistema estadounidense que incluye presión sobre los campus universitarios.

La información se conoció por las diapositivas de una reunión de miembros del Movimiento Sunrise celebrada en marzo de 2026, obtenidas por Defending Education. En el documento se expone una visión para "cambiar estructuralmente los cimientos de este país" en busca del "ecosocialismo" y una "democracia multirracial".

En ese sentido, se conoció que la presentación de diapositivas de la organización incluye un cronograma de acciones y una escalada táctica que comienza con el evento "No Kings" del 28 de marzo de 2026 y la huelga y protesta nacional masiva de no cooperación del Primero de Mayo.

Las diapositivas de la organización afirman que para “lograr que la mayoría de la sociedad salga a las calles y se produzca una explosión en la participación electoral, necesitamos repolarizar la sociedad”. Esto se define como “luchar por los corazones y las mentes: una coalición arcoíris de la clase trabajadora multirracial” que se aleje de un “sistema (corrupto)” hacia un sistema transformado con “más democracia”.

"Dictadura total" o una "democracia inestable" La presentación utilizada en la reunión describe tres posibles "escenarios" a futuro: una "dictadura total", una "democracia inestable" y "algo más".



Dentro del apartado denominado "Dictadura total", la organización señala que "Trump roba las elecciones de 2026 y/o 2028", que "el ejército está completamente bajo el control de Trump y lo utiliza para encarcelar y apartar a su oposición del poder político", y que "se acaba con la libertad de expresión y hablar mal de él y de sus multimillonarios es ilegal".



El segundo escenario, llamado "Democracia inestable", indica que "los demócratas luchan con ahínco y ganan las elecciones de 2028, pero debido al desmantelamiento de la Ley de Derechos Electorales, el Senado y la Corte Suprema, no existe una coalición de Gobierno". Asimismo, añade que, en un "sistema bipartidista y sin la capacidad de aprobar o implementar leyes importantes, la opinión pública fluctúa en contra de los demócratas" y que "los autoritarios vuelven a ascender al poder".

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​El tercer escenario, explicó Defending Education, ofrece el resultado deseado por la organización, que es que "la desobediencia civil masiva y una gran participación electoral destituyan a Trump y sus compinches del poder", que haya "un enorme apoyo popular para acabar con el sistema bipartidista de multimillonarios y cambiar nuestro Gobierno", y que "ganemos buenos empleos, atención médica gratuita y un futuro brillante".





En su página web, Movimiento Sunrise expone su agenda de izquierda radical. "Lo que hagamos en los próximos diez años determinará el curso de los próximos cien. Es por eso que estamos construyendo el poder popular para apoderarse del país, escuela por escuela, cuadra por cuadra, ciudad por ciudad, estado por estado, hasta que consigamos la visión de nuestro mundo en todas partes", explica su página.

Además, expone su posición en contra de los agentes del orden:

"Nos oponemos a la ocupación de nuestras ciudades por parte de ICE porque es una defensa propia de la democracia y contra los mismos enemigos que nos están llevando de cabeza a la crisis climática. No hay camino hacia una acción climática significativa en un mundo donde un presidente como Trump, comprado por combustibles fósiles, tiene acceso a su propia gestapo personal".