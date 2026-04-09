Trump: Las fuerzas de EEUU permanecerán hasta que Irán cumpla el 'acuerdo real'

Publicado por Joshua Marks - JNS (Jewish News Syndicate) 9 de abril, 2026

Fuerzas militares, barcos y aviones estadounidenses permanecerán desplegados "en, y alrededor de, Irán" hasta que se aplique plenamente un "acuerdo real", dijo este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El ejército estadounidense está "cargando y descansando", y su próxima acción sería "más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto antes" si no se cumple el acuerdo, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Añadió que el acuerdo prohíbe las armas nucleares iraníes y garantiza que el estrecho de Ormuz "estará abierto y seguro."

Un alto el fuego de dos semanas ha puesto fin a 40 días de guerra tras el ultimátum de Trump para reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones hacia un acuerdo más amplio.

Trump dijo el martes por la noche que había acordado un "alto el fuego de doble cara" con el régimen de Teherán tras hablar con el primer ministro y el mariscal de campo paquistaníes, que "me pidieron que contuviera el envío de la fuerza destructiva esta noche a Irán."

Si el régimen iraní accede a la "apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques a Irán durante un periodo de dos semanas", afirmó Trump. "Será un alto el fuego de doble cara".

Trump dijo que la "razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo relativo a la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio."

"Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar", dijo Trump. "Casi todos los diversos puntos de discordia en el pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar el acuerdo."

El acuerdo llega después de que Trump advirtiera el martes que si Irán no cumplía con su plazo de las 8 p.m. EST para reabrir el Estrecho de Ormuz, "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás."

A pesar del incipiente acuerdo, el frente norte de Israel sigue activo, ya que Jerusalén continúa golpeando al apoderado terrorista libanés de Teherán, Hezbolá. Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo el miércoles sus mayores ataques coordinados contra objetivos terroristas de Hezbolá en el Líbano desde el inicio de la "Operación León Rugiente", alcanzando alrededor de 100 sitios en múltiples áreas simultáneamente en 10 minutos.

Trump dijo el miércoles que Hezbolá en Líbano no estaba incluida en el acuerdo de alto el fuego con Irán. El régimen de Teherán ha amenazado con hacer saltar por los aires el frágil alto el fuego, advirtiendo de represalias por los ataques israelíes contra Hezbolá en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el miércoles que se han logrado "tremendas victorias" durante la "Operación León Rugiente", lanzada contra el régimen iraní el 28 de febrero en una campaña conjunta con Washington, que bautizó su operación con el nombre en clave de "Furia Épica."

"Irán es más débil que nunca e Israel es más fuerte que nunca. Ese es el resultado final de esta campaña, hasta este momento", dijo Netanyahu. "Y quiero dejarlo claro: todavía tenemos objetivos que completar, y los alcanzaremos ya sea mediante un acuerdo o reanudando los combates".

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