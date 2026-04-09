Un nuevo ultimátum inquieta a Teherán

9 de abril, 2026

A pesar de la constante conversación sobre negociaciones con Irán, hay pocas señales reales de que un acuerdo esté al alcance. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el rescate de los pilotos del F‑15 derribado por Irán, mientras que, a miles de kilómetros de distancia, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su satisfacción por haber desempeñado un papel significativo en la operación.

“Hoy hablamos y nos felicitamos mutuamente”, dijo el primer ministro israelí, aunque claramente se discutieron muchas más cosas. El ambiente está más que caldeado.

Después de que Trump extendiera su ultimátum hasta la mañana del martes, tras una señal iraní de posible flexibilidad respecto al Estrecho de Ormuz que fue retirada rápidamente, una andanada de misiles desde Teherán llevó a los israelíes de todo el país a refugiarse en los búnkeres, dejando cuatro muertos en Haifa y causando una destrucción considerable allí, incluso mientras aviones israelíes atacaban el mayor complejo petroquímico de Irán.

Trump ha hablado de una noche decisiva. No amenaza abiertamente, pero en Teherán cada palabra se sopesa con cuidado. Predomina la incertidumbre, y el régimen podría seguir buscando una maniobra de último minuto para alterar la ecuación diplomática.

Mientras se desarrollaba la operación de rescate de los pilotos estadounidenses, Irán estaba, según se informó, discutiendo con Islamabad la posibilidad de un alto el fuego de 45 días. Sin embargo, la realidad está definida por las 15 exigencias presentadas a Teherán: reabrir el tráfico marítimo por Ormuz; entregar el uranio enriquecido al 60%; poner fin a la producción y el despliegue de misiles; y desmantelar las fuerzas proxy que han desestabilizado Oriente Medio durante décadas.

Desde la perspectiva de Irán, la lista parece imposible de aceptar, y los funcionarios allí han respondido con sus propias propuestas rechazando un alto el fuego mientras insisten en que Ormuz permanezca cerrado.

Trump no puede aceptar fácilmente tal posición. La paradoja de un régimen cuya infraestructura, armamento y liderazgo han sido gravemente debilitados, y que aun así se niega a ceder, refleja la lógica fundamental del sistema de los ayatolás: la supervivencia a toda costa.

El régimen busca continuar confrontando a Occidente incluso en medio de bajas, escasez y un aislamiento creciente, apoyándose en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y en las fuerzas Basij, mientras reprime sin restricciones a su propia población. Las consideraciones democráticas son irrelevantes en una estructura política construida sobre el absolutismo ideológico.

La base política de Trump ha señalado su apoyo a mantener la presión. Él ha vuelto a enfatizar el elevado costo humano infligido por el régimen y ha indicado que se ha brindado asistencia a elementos de la oposición iraní. Analistas sugieren que, incluso sin la transferencia física del uranio enriquecido, elementos clave de la infraestructura nuclear de Irán han quedado retrasados durante años, quizá décadas. Mientras tanto, ya han comenzado las discusiones sobre posibles escenarios de liderazgo futuro en Teherán.

Los aproximadamente 20.000 soldados estadounidenses desplegados ahora en la región constituyen, en la práctica, una división completa. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, ha indicado su disposición a una cooperación más amplia junto a los estados suníes que se sienten directamente amenazados por las ambiciones de Irán. La ecuación estratégica sigue centrada en un régimen que encarcela y ejecuta a jóvenes por supuestos delitos contra la religión, mientras proyecta poder a través de redes de milicias aliadas en toda la región.

Trump puede mantener cierto grado de ambigüedad deliberada, pero su dirección es clara. Este es un punto de inflexión y el presidente parece estar preparándose para ello, a menos que surja algún acontecimiento inesperado.

El nuevo ultimátum ha agudizado el dilema al que se enfrenta Irán: aceptar condiciones que limiten su poder o arriesgarse a una escalada adicional que podría remodelar de forma fundamental el equilibrio de poder en Oriente Medio.

Fiamma Nirenstein, periodista y autora italo-israelí, y miembro sénior de investigación en el Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA).

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