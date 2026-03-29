La Cámara de Representantes fuerza voto para extender el TPS a los migrantes haitianos

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de marzo, 2026

Una petición de descarga destinada a obligar a la Administración del presidente Donald Trump a mantener las protecciones legales temporales para migrantes haitianos alcanzó este viernes el número requerido de firmas, preparando el terreno para una votación en el pleno de la Cámara de Representantes. La medida, la cual estuvo liderada por la demócrata Ayanna Pressley, contó con el respaldo de cuatro representantes republicanos: María Elvira Salazar, Brian Fitzpatrick, Mike Lawler y Don Bacon. “Estoy muy agradecida por nuestra amplia coalición que hizo posible este momento. Esto es esencial para salvar vidas y los 350.000 ciudadanos haitianos que consideran este país su hogar lo merecen”, dijo Pressley en un video compartido en su cuenta de X.

La resolución instruiría al Departamento de Seguridad Nacional a extender la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití hasta el 20 de enero de 2029. La administración Trump ha buscado poner fin a dichas protecciones bajo el argumento de que las condiciones en Haití ya no lo justifican. Aunque la política estaba programada para entrar en vigor el mes pasado, un juez federal bloqueó temporalmente la medida un día antes de su implementación. La decisión se produjo tras una demanda presentada por cinco beneficiarios haitianos del TPS que impugnaron el cambio de política.

En su video, Pressley también indicó que una votación podría llevarse a cabo en las próximas semanas. Según las normas de la Cámara, una vez que una petición de descarga alcanza el umbral requerido, sigue un período de espera de siete días antes de que pueda ser considerada; después de eso, el presidente de la Cámara debe programar una votación dentro de dos días legislativos tras el aviso formal.

Se espera ahora que la disputa sea resuelta por la Corte Suprema, que ha aceptado revisar el caso de Haití junto con un desafío similar relacionado con la designación de TPS para migrantes sirios. Creado en 1990, el TPS otorga un estatus legal temporal y protección contra la deportación a personas que ya se encuentran en Estados Unidos cuyos países de origen son considerados inseguros debido a condiciones extraordinarias.