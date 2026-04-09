Una exmilitar estadounidense fue acusada de filtrar información clasificada sobre Delta Force a un periodista

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de abril, 2026

Una exempleada del Ejército de Estados Unidos llamada Courtney Williams fue arrestada y acusada de filtrar detalles clasificados sobre una unidad militar encubierta a un periodista, de acuerdo con varios documentos judiciales que se hicieron públicos este miércoles. Los fiscales federales alegan en una denuncia penal que Williams compartió de forma ilegal información ultrasecreta con un reportero no identificado entre los años 2022 y 2024, relacionada con su tiempo en Delta Force, una unidad de misión especial de élite del Ejército (SMU).

Los documentos judiciales indican que fue detenida el martes y se ordenó que permanezca bajo custodia en espera de una audiencia preliminar programada para el 13 de abril. El expediente señala que la exempleada del Ejército contaba con una autorización de seguridad de alto secreto tras haber trabajado para dicho cuerpo militar entre los años 2010 y 2016, luego de haber servido tanto como soldado enlistada como contratista. Su acceso a material clasificado fue suspendido antes de su salida en 2016 debido a “una investigación interna” llevada a cabo en 2015 y 2016.

Hasta 10 años tras las rejas

Williams fue destacada de manera prominente en un reportaje del medio Politico, donde habló públicamente sobre presuntas irregularidades dentro de Delta Force. El artículo en el que aparecen sus palabras fue adaptado de un libro que se publicaría poco después. Una declaración jurada del FBI incluida en la denuncia alega que Williams y el periodista “discutieron el empleo de Williams en la SMU y la información asociada” a través de mensajes de texto y “conversaciones telefónicas constantes y extensas”. De igual forma, los investigadores aseguraron que la exempleada del Ejército proporcionó diferentes tipos de documentos que contenían información de defensa nacional clasificada, entre los que se encontraban tanto notas como fotografías, y que eventualmente serían publicados tanto en el libro como en el artículo. Asimismo, los investigadores afirmaron que Williams transmitió todos y cada uno de estos materiales mediante un disco duro extraíble y correos electrónicos en múltiples envíos.

Según señaló el Departamento de Justicia en un comunicado, entre 2022 y 2025, Williams mantuvo comunicación con el periodista en múltiples ocasiones por teléfono y mediante mensajes de texto. “Durante este período, Williams y el periodista mantuvieron más de 10 horas de llamadas telefónicas e intercambiaron más de 180 mensajes. En uno de esos mensajes, el periodista se identificó como tal y señaló que buscaba información sobre la SMU en apoyo de un próximo artículo y un libro”, indicó la agencia.

Williams enfrenta ahora un cargo por transmitir ilegalmente información de defensa nacional, el cual es un delito que conlleva una posible condena de hasta 10 años de prisión en caso de ser declarada culpable.