El fiscal general en funciones anuncia la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, durante una rueda de prensa el 7 de abril de 2026 AFP .

Publicado por Just The News 7 de abril, 2026

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, anunció este martes la creación de una División Nacional de Lucha contra el Fraude en el Departamento de Justicia, lo que supone un paso significativo en los esfuerzos de la administración Trump para acabar con el mal uso de los fondos públicos.

"Habrá 93 fiscales adicionales en todos los distritos del país dedicados a la misión de combatir el fraude con la División Nacional de Aplicación del Fraude", dijo a los periodistas.

"Gracias al liderazgo de esta administración, los defraudadores, estafadores, defraudadores fiscales o cualquiera que mienta para enriquecerse a costa de la generosidad del pueblo estadounidense debe estar sobre aviso", dijo Blanche.

Blanche, además, anunció que el DOJ estaba implicado en una letanía de casos de fraude en curso y que la agencia estaba trabajando estrechamente con el grupo de trabajo antifraude dirigido por el Vicepresidente JD Vance.

"Actualmente tenemos más de 8.000 asuntos de fraude en curso", dijo. "Estos casos representan una fracción del fraude que estafa a nuestro país... Este Departamento, en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude, está sobrealimentando los esfuerzos."

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