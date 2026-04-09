Publicado por Joaquín Núñez 8 de abril, 2026

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. La reunión tuvo lugar apenas horas después de que comenzara el alto el fuego con Irán, así como también de las críticas lanzadas por el presidente contra la OTAN. Incluso amenazó con retirarse de la organización.

Según informó The Wall Street Journal, Trump también contempló la posibilidad de retirar tropas de algunos países de la OTAN que, en su opinión, no colaboraron en la guerra contra Irán. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, compartió con los periodistas un mensaje del presidente para ciertos miembros de la organización: "Se les hizo una prueba y no la superaron".

En este contexto, Rutte visitó la Casa Blanca y se reunió con Trump. Posteriormente fue entrevistado por Jake Tapper en CNN. Allí, describió la conversación como una "entre amigos".

Sobre el resultado de la guerra con Irán, el secretario general de la OTAN aseguró que hoy el mundo es "más seguro" que antes de que comenzara el conflicto. Justificó su respuesta argumentando que Estados Unidos e Israel han dañado fuertemente las capacidades militares del país persa: "Reducir estas capacidades es realmente muy, muy importante para tu seguridad y la mía aquí en Estados Unidos, en Europa y en Medio Oriente".

"Así que el mundo entero está más seguro gracias a que este presidente ha degradado esas capacidades. Esto lo reconoce gran parte de Europa y entienden que seguir hablando para resolver esto nos habría llevado potencialmente más allá del momento en el que aún podemos hacer frente a la situación", sumó.

Posteriormente, Tapper le preguntó a Rutte sobre el mensaje enviado por Trump a Leavitt sobre si algunos miembros de la OTAN habían fallado, a lo que respondió que "algunos de ellos sí".

"Pero la gran mayoría de los países europeos, y eso es lo que hemos discutido hoy, han cumplido lo que prometieron ante un caso como este porque saben que, cuando se trata de la OTAN, esta está ahí para proteger a Estados Unidos, ya que Estados Unidos necesita asegurar el Atlántico, el Ártico y Europa para mantener a salvo su territorio continental. Pero también está ahí para garantizar que, por supuesto, Europa esté a salvo y para ser esta plataforma de proyección de poder para Estados Unidos", sentenció Rutte en CNN.