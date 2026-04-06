Con amigos como estos: Estados Unidos y sus falsos aliados

6 de abril, 2026

Algunos de los amigos de Estados Unidos, supuestos aliados occidentales, han mostrado por fin sus verdaderos colores. Lamentablemente, sin vergüenza, han demostrado no ser más que parásitos.

Mientras se regodean en la protección que les ofrece la capacidad militar de Estados Unidos para poder financiar sus abultados y apenas funcionales programas de bienestar, y se aprovechan de la poderosa economía estadounidense con aranceles preferenciales a su favor, cuando se les pide apoyo, estos putativos aliados corran a ponerse a cubierto.

Al nombrar y avergonzar a estos amigos de "buen tiempo" - Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Luxemburgo, Grecia y el Reino Unido, entre otros, el último podría ser un buen punto de partida.

De alguna manera, en algún momento, los principales políticos del Reino Unido, el Primer Ministro Keir Starmer en concreto, parecen haber pasado por alto un poco de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña habría sido destruida por Alemania de no ser por un factor crucial: el poderío militar y económico de Estados Unidos.

Sin entrar en detalles sobre los masivos préstamos que Estados Unidos hizo a Gran Bretaña y un lend-lease para la compra de suministros, la cantidad casi ilimitada de equipo militar y alimentos enviados a la isla, y los miles de soldados estadounidenses que perished para asegurarse de que Gran Bretaña no acabara convirtiéndose en una colonia alemana -entre otras muchas vías de apoyo- es lamentable que para los dirigentes de Gran Bretaña hoy en día, virtudes como la lealtad, el propósito común, la cultura compartida, los mejores intereses de Occidente y su "relación especial" con Estados Unidos signifiquen aparentemente poco. Parecen haber olvidado por completo los costosos sacrificios de Estados Unidos en su nombre.

Aunque el terror iraní está dirigido contra grandes franjas de Occidente, es Israel, como patria del pueblo judío, el primer objetivo de eliminación de Irán. Parece que, a los ojos de la élite europea y de la Unión Europea, el Holocausto -cuando se produjo el asesinato de unos seis millones de civiles judíos inocentes, así como de incontables personas más- se ha convertido en algo pasado de moda, si no en un lastre. En 2001, mucho antes de la guerra de Gaza, el embajador de Francia en el Reino Unido, Daniel Bernard, ya calificó a Israel de "pequeño país de mierda" y "la sociedad educada lo defendió".

Con la alianza EEUU-Israel enfrentada actualmente a Irán -- llamado por el Departamento de Estado de EEUU "el principal estado patrocinador del terrorismo"-- se pidió muy poca ayuda al Reino Unido: simplemente utilizar su base en la isla de Diego García para fines de tránsito. Starmer se negó en redondo, alegando que la guerra era ilegal según el derecho internacional. El primer ministro canadiense, Mark Carney, para sorpresa de nadie, concurrió, retirándose de su postura anterior favorable al derrocamiento del régimen iraní. Sin embargo, ¿desde cuándo Irán acata la ley internacional o cualquier otra ley que no sea la sharia? Parece que a Carney se le escapó este pequeño detalle.

Mientras tanto, durante casi cinco décadas, se oyó relativamente poca condena, por no decir ninguna, por parte del Reino Unido, Francia y España sobre las actividades despóticas y asesinas de Irán en una amplia gama de ámbitos geográficos. Entonces, cuando EE.UU. hizo una pequeña petición -- el uso de una base para remediar este horror global-- el Reino Unido la rechazó..

Aunque Starmer más tarde comprometió, lo hizo solo después de que el presidente Donald Trump dijera que la guerra ya estaba ganada. Tristemente, Starmer se reveló como un cobarde desagradecido; una vergüenza para la otrora gran nación de Gran Bretaña, para la OTAN y para la alianza occidental en su conjunto.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, como de costumbre, no actuó mejor. Él pidió el fin de la guerra el mismo día en que comenzó, y más tarde afirmó: "Francia no eligió esta guerra, no vamos a participar..." De forma reveladora, Macron expresó recientemente su grave preocupación por la situación humanitaria en Gaza, mientras pasaba por alto el asesinato masivo por parte de Irán de más de 40.000 de sus ciudadanos manifestantes en sólo dos días.

El 9 de marzo, Macron fue personalmente a Chipre, que había sufrido un ataque con drones por parte de Irán que sólo causó daños estructurales menores a una base británica, y dio instrucciones a buques de guerra franceses, incluido un portaaviones, con fuerzas terrestres de apoyo, para que se desplegaran allí. Cuando su oficina emitió una declaración que leía, "Junto con nuestros socios europeos, el objetivo será reforzar la seguridad en torno a Chipre y en el Mediterráneo Oriental", la hipocresía se hizo demasiado grande para pasarla por alto.

De hecho, no hay amigo más leal a los intereses occidentales que Israel, una nación diminuta que lucha por preservar la civilización para toda Europa y el mundo libre mientras se encuentra en el punto de mira de las actividades terroristas de Irán. Sin embargo, cuando Israel se encuentra bajo los bombardeos de misiles de Irán y sus apoderados, Macron nunca se ofrece a enviar ayuda de ningún tipo, aunque sólo sea defensiva, como tampoco lo hicieron el Reino Unido, España, Alemania o cualquier otra nación europea... ni Canadá. Nadie lo hizo, excepto Estados Unidos.

El momento de schadenfreude de los europeos -alegría por el sufrimiento ajeno-llegó con fuerza a mediados de marzo, cuando Trump llamó a ellos, así como a otras naciones, a enviar fuerzas navales para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.El resultado del cierre del estrecho por parte de Irán ha catapultado el precio del crudo por encima de los 100 dólares por barril. Ni un solo dirigente se había comprometido sin reservas a ayudar en la apertura de este crucial paso marítimo, incluidas las naciones de la OTAN que confían en Estados Unidos para que las proteja, y a Europa en su conjunto, en caso de ataque de agentes extranjeros. No ayudar en este sentido, advirtió Trump, sería "muy malo para el futuro de la OTAN." Trump dio a entender que reevaluaría los compromisos de Estados Unidos con la organización.

En ningún lugar del Reino Unido, Francia o España hubo manifestaciones significativas contra la matanza de inocentes por parte de Irán; no hubo llamamientos a "Muerte a la IRGC." Según las ideologías neomarxianas, unidas al islamismo radical, sólo son aceptables "Muerte a Israel", "Muerte a Estados Unidos" y "Que se jodan (o se gaseen) los judíos".

En cada oportunidad, parece, los líderes del Reino Unido, Francia, España, Canadá y otras naciones prefieren identificarse con los enemigos de la civilización que con sus aliados que luchan por evitar la extinción de la propia civilización. Como era de esperar de estos vendepatrias socialistas -representantes de una coalición de conveniencia entre el islam político y el izquierdismo radical, conocida como la alianza rojiverde - la enemistad con Israel tiene prioridad sobre todo lo demás.

Mientras que Israel previsiblemente - y falsamente - recibe la culpa por llevar a EEUU a la guerra con Irán, las principales potencias europeas -- la Reino Unido, Francia y Alemania -- revelan su antipatía hacia cualquier cosa que pueda aplaudir o validar la existencia de Israel, quizá por envidia sobre el increíble éxito económico y militar de Israel.

Los dirigentes elitistas de Europa occidental y Canadá parecen incapaces de reconocer en modo alguno que "esos judíos" --supuestamente esos advenedizos "racistas opresores-colonialistas" que han vivido en su tierra durante "sólo" 4.000 años cuando en realidad fueron los propios europeos quienes colonizaron grandes partes del planeta--pueden estar poniéndoles en evidencia. Parecen aborrecer el emergente "nuevo orden mundial" en el que un Estados Unidos, que a sus ojos cometió el delito capital de no ser siempre perfecto, junto con su aliado más fiable, Israel, es el protagonista central. En su visión, Trump es el principal obstáculo para la idealizada "transformación civilizatoria que ya han adelantado en Londres, París, Berlín, Madrid y Ottawa." Se centran más en Trump que en los enemigos de Occidente.

Estas élites aborrecen asimismo cualquier reconocimiento del éxito del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la defensa de los intereses occidentales, por lo que aprovechan cualquier oportunidad para vilipendiarlo y denigrar sus impresionantes logros.Netanyahu, llamado por Andrew Roberts "El Churchill de Oriente Próximo", ha soportado una oposición inimaginable por parte de all cuartos de una guerra de siete frentes. Su villanización comenzó mucho antes de la guerra.

Cuando Trump alaba a Netanyahu declarando, "si Bibi no estuviera, Israel no existiría hoy", no hay forma de que las élites izquierdistas admitan que su "bondad", que implica tolerar lo intolerable, podría estar catastróficamente fuera de lugar.

El liderazgo bélico conjunto de Trump y Netanyahu -por no hablar de la reticencia a poner en peligro sus propias carreras y ciudadanos si otro ya está haciendo el trabajo sucio por ellos- puede ser una de las razones por las que el líder del Reino Unido, Francia, España y otros se distancian de las acciones contra Irán, independientemente de lo necesarias que sean para sus propios intereses. Trump y Netanyahu son, evidentemente, obstáculos para un "mundo feliz" en el que reinen la fraternidad del hombre, el humanitarismo, el cambio climático, el globalismo, la diversidad, la equidad, la planificación central y todo tipo de fantasiosas ideologías marxianas.

La oportunidad para los líderes occidentales, y la Unión Europea en su conjunto, para mostrar algún tipo de claridad moral, algún tipo de preocupación por la desesperada contienda cultural, religiosa y política de suma cero contra una forma extremista del Islam -patrocinada predominantemente por Qatar e Irán- ha sido claramente dejada de lado. En lugar de ello, manifiestan su preferencia por alternativas adolescentes e ilusorias como "la estabilidad regional, la aplicación de un corrupto "rules-based international order" -según las prácticas de derechos humanos aprobadas por la UE- y un compromiso negociado que conduzca a una solución presumiblemente pacífica. Es la corrección política desbocada.

El analista político Shuki Friedman señaló en 2022:

"El malvado régimen de Irán ha estado fomentando el terror y la inestabilidad en la región y mucho más allá casi desde su creación en 1979. Pisotear los derechos humanos es su pan de cada día....

"Cuando una lucha existencial contra un eje que santifica la muerte se califica de 'guerra ilegal' o 'agresión injustificada', el término 'derecho internacional' queda despojado de su significado original y de su sustancia moral. En su lugar, se transforma de una herramienta diseñada para proteger a la humanidad de la barbarie en un instrumento legal en manos de quienes pretenden destruir la posibilidad misma de la vida democrática."

En términos llanos, el trato que Irán da a su propio pueblo, unido a su dedicación a la dominación mundial bajo la severa ley de la sharia y lograda mediante el terror, es la forma de una barbarie futura que muchos líderes occidentales están permitiendo implícitamente que se fomente.

El presidente de Argentina, Javier Milei dijo el mes pasado:

"El socialismo descubrió que la base del sistema capitalista de libre empresa está anclada en los valores judeocristianos. Descubrieron que si atacas al judaísmo, si atacas a Israel, entonces rompes la base del sistema capitalista y de la civilización occidental."

La mayoría de los líderes occidentales, por su muda respuesta al asesinato en masa por parte de Irán de sus propios civiles desarmados, y su fracaso a la hora de apoyar una alianza para desplazar al régimen asesino de Irán, parecería que no sólo son parásitos sino que también se identifican no tanto con el pueblo oprimido de Irán sino, por el contrario, con sus opresores. Su actitud alberga un grave colapso moral; cuanto antes sean expulsados del poder, mejor para toda Europa y Occidente.

La periodista Melanie Phillips escribió en enero:

"El terrible hecho es que, con todo el establishment humanitario mundial convertido en una fuerza para demonizar y deslegitimar a Israel, la conciencia en Occidente se ha enjaezado para el mal absoluto. En consecuencia, la etiqueta de activistas de los derechos humanos sólo se otorga a quienes apoyan a los enemigos de Occidente".

De esta forma tan vergonzosa y cobarde, la batalla por el alma de Europa se está perdiendo rápidamente sin que sus dirigentes opongan prácticamente ninguna resistencia. El problema no es sólo lo que ha superado a Europa, sino la incapacidad arraigada de sus dirigentes.

© Gatestone Institute