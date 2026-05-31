Trump frena el acuerdo con Irán: el presidente pide modificaciones a sus negociadores mientras Teherán acusa a la Casa Blanca de trabar el trato con "demandas excesivas"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump pidió varias modificaciones al acuerdo que sus propios enviados habían negociado con sus contrapartes iraníes durante una reunión en la Sala de Situaciones el viernes, según un alto funcionario de la Administración y una segunda fuente al tanto del asunto, según reportó Axios este sábado.

De acuerdo con el reporte, el presidente Trump quiere el acuerdo y espera finalizarlo pronto, pero busca fortalecer varios puntos clave —particularmente en torno al material nuclear iraní— lo que ha abierto una nueva ronda de negociaciones que podría extenderse varios días y, al menos de momento, frena el acuerdo que estaba a punto de firmarse.

Desde Teherán, la respuesta ha sido dura. Altos funcionarios del régimen iraní acusaron este viernes al presidente Trump de trabar las negociaciones para extender el frágil alto el fuego.

Mohsen Rezaei, alto funcionario y excomandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, habló con la agencia semioficial Mehr News y señaló que el mandatario estadounidense está realizando, según su criterio, “demandas excesivas”.

"Como era de esperarse, el presidente de América está traicionando la diplomacia por tercera vez. Al continuar el bloqueo naval y plantear demandas excesivas en las negociaciones, ha demostrado que no es una persona de diálogo y que persigue otros objetivos”, afirmó el funcionario iraní.

La acusación llega en un momento en que ambas partes describen de manera diametralmente opuesta el estado de las conversaciones. Un alto funcionario árabe involucrado directamente en la mediación aseguró a NBC News que los negociadores ya habían cerrado los términos de un pacto de tregua días atrás, pero que nadie se decide a formalizarlo.

"Ya estaba cerrado en Doha hace tres días; ahora todos están jugando al juego del huevo y la gallina", dijo, describiendo los retrasos como "frustrantes".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, lo confirmó a su manera en declaraciones a la cadena estatal IRINN: "Aún no se ha llegado a un entendimiento final”.

Lo que está en juego

El acuerdo en discusión es un memorando de entendimiento de 60 días que extendería el alto el fuego, reabriría el Estrecho de Ormuz —por donde transitaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del bloqueo— e iniciaría conversaciones formales sobre el programa nuclear iraní. Según Axios y Fox News, los negociadores de ambos países ya tenían un entendimiento sobre los términos, pero Trump no había dado su visto bueno. Un funcionario estadounidense dijo a Axios que Trump había transmitido a los mediadores que quería unos días para pensarlo. Finalmente, el viernes dio su respuesta: hay que endurecer algunas cláusulas.

Las posiciones de fondo siguen distantes. La Casa Blanca exige que Irán renuncie para siempre al arma nuclear, que el Estrecho se reabra para tráfico marítimo irrestricto y que se destruyan las minas en la vía marítima. Ebrahim Azizi, jefe del comité de seguridad nacional del parlamento iraní, fijó por su parte las condiciones innegociables de Teherán: derecho a enriquecer uranio, conservar sus reservas, controlar el Estrecho y eliminación de las sanciones.